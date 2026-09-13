Zülfü Livaneli neden YENİ Parti'ye 'Yiğidim Aslanım' ricasında bulunduğunu açıkladı

Sanatçı Zülfü Livaneli; Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Nâzım Hikmet Ran için kaleme aldığı "Zindanı Taştan Oyarlar" adlı şiirinden esinlenerek bestelediği "Yiğidim Aslanım" şarkısının, YENİ Parti mitinglerinde çalınmaması yönündeki ricasının gerekçesini açıkladı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN YİĞİDİM ASLANIM AÇIKLAMASI

19 Mart operasyonlarının ardından haftalarca düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinde Zülfü Livaneli'nin bestelediği "Yiğidim Aslanım" adlı şarkı çalınmış ve parça mitinglerle özdeşleşmişti.

Söz konusu mitinglerde "Yiğidim Aslanım" parçasının çalınması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken bir sosyal medya kullanıcısı da parçanın mitinglerin enerjisini düşürdüğünü belirterek artık çalınmaması gerektiğini savundu.

Bunun üzerine Livaneli, kullanıcıya "Mitinglerde 'Yiğidim Aslanım' parçasının çalınmaması yönünde ricada bulundum" yanıtını verdi.

Livaneli, ifadelerine gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

NEDEN RİCADA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Yiğidim Aslanım' adlı ağıt mitinglerde çok tekrarlandığı için Livaneli, YENİ Parti’den artık çalınmamasını rica etmiştir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın."