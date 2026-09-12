Zülfü Livaneli’den YENİ Parti’ye “Yiğidim Aslanım” ricası

Sanatçı Zülfü Livaneli, YENİ Parti’nin miting ve gösterilerinde kullandığı “Yiğidim Aslanım” adlı eserinin artık çalınmamasını istedi.

YENİ Parti, 19 Mart operasyonunun ardından düzenlediği mitinglerde Livaneli’nin eserine yer vermeye başladı. Son olarak Üsküdar Belediyesi’ndeki siyasi gelişmeler ve operasyonlar sonrasında bugün Üsküdar’da miting düzenleme kararı alındı.

Miting öncesinde sosyal medyada da çeşitli tartışmalar yaşandı. Bir kullanıcı, “Üsküdar’da protesto mitingi yapılacak. Tamam iyi güzel! Ya sonra?” paylaşımında bulundu. Başka bir kullanıcı ise bu paylaşıma “Sonrasını bilemeyecek ne var, tabii ki Yiğidim Aslanım” ifadeleriyle yanıt verdi.

LİVANELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Paylaşımlarda Livaneli de etiketlenerek, “Yiğidim Aslanım” eserinin muhalif mitinglerde kullanılmasına ilişkin eleştiriler dile getirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, eseri sevdiğini ancak parçanın “birikmiş muhalif enerjiyi söndürmenin melodisi haline getirildiğini” savunarak Livaneli’nin eserin mitinglerde kullanılmamasını istemesi gerektiğini belirtti.

Bu paylaşımı yanıtlayan Livaneli, “Ben de aynı gerekçeyle çalmamalarını rica ettim kendilerinden” ifadelerini kullandı.