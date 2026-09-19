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Halk TV Türkiye Zonguldak’ta mide bulandıran olay: 2 kız çocuğunun görüntülerini çektiği iddia edildi

Zonguldak’ta mide bulandıran olay: 2 kız çocuğunun görüntülerini çektiği iddia edildi

Zonguldak’ta 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini çektiği iddia edilen 35 yaşındaki U.S., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yakalandı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken telefonuna el konuldu.

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Zonguldak’ta dolmuş duraklarının bulunduğu bölgede 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini telefonuyla çektiği iddia edilen 35 yaşındaki U.S., çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yakalandı. Vatandaşların müdahale ettiği şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Asma dolmuş durakları bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre U.S., 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini cep telefonuyla çektiği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların müdahale ettiği U.S., alıkonularak yere oturtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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TELEFONUNA İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU

U.S.’nin kentteki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürüldü. Şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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