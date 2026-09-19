Ev sahibini bıçaklayıp sandalyeye bağladılar! Altınları alıp kaçtılar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir eve giren 4 kadın, evde yalnız bulunan Şemse A.’yı (50) bıçakla yaralayıp ağzını bantladıktan sonra sandalyeye bağladı. Şüpheliler, evdeki 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak kaçtı.

AÇIK KAPIDAN GİRİP EVDE DEHŞET YAŞATTILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçe kapısı açık bırakılan Müslüm A.’nın evine gelen 4 kadın, içeride yalnız bulunan eşi Şemse A. ile karşılaştı. Şüpheliler, bıçak çekerek Şemse A.’yı tehdit etti. Ağzını bantladıkları kadını sandalyeye bağlayan şüpheliler, bu sırada bacağından yaraladı.

18 CUMHURİYET ALTINI VE PARA ÇALDILAR

Evde arama yapan şüpheliler, 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra eve gelen Şemse A.’nın çocukları, annelerini yaralı ve sandalyeye bağlı halde buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan Şemse A., ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri evde yaptıkları inceleme sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin başka bir ilçeden Suruç’a gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)