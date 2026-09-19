İstanbul’da spa merkezlerine operasyon! 20 adrese baskın

İstanbul’da 7 ilçede sauna ve spa merkezlerine yönelik fuhuş soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar’daki operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütlü şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddia edildi.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında ekipler, ev ve spa merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 16 mağdur kadın tespit edildi. Bu kadınlardan birinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Aramalarda 25 cep telefonu, 20 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 POS cihazı ele geçirildi. Ekipler ayrıca 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 fişeğin yanı sıra cinsel ilişki sırasında kullanıldığı değerlendirilen 29 materyal buldu.

PARA, ALTIN VE AJANDA DA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde Türk lirası ve döviz cinsinden para ile altın da ele geçirildi. Ayrıca üzerinde kadın ve masaj salonlarının isimlerinin yazılı olduğu bir ajandaya da el konuldu. Soruşturma kapsamında fuhuş faaliyetinde kullanıldığı öne sürülen spa merkezleri ile tespit edilen kadınlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için ilgili birimlere talimat verildiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul / Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde örgütlü şekilde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 15 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla mahsus ev ve spa merkezi olan 20 farklı adreste eş zamanlı arama faaliyeti icra edilmesine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.