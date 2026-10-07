Zam öfkesi dinmiyor, Boğaziçili öğrenciler ayağa kalktı: Kampüse yine polis barikatı kuruldu!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yemekhane zamlarını protesto etmek için bugün de yemekhane önünde toplandı. Okul yönetiminin kampüse çevik kuvvet ekiplerini alması ve barikatlar kurması nedeniyle öğrencilerin eylemi yine engellenmek istendi ancak öğrenciler kararlı bir şekilde protestolarına bugün de devam etti.

ÖĞRENCİLER ZAMLARI SLOGANLARLA PROTESTO ETTİ

"Müşteri değil öğrenciyiz" ve "Sermayeye değil, öğrenciye bütçe" sloganları atan öğrenciler, polis yığınağına rağmen nitelikli ve ücretsiz yemek hakkını alana kadar geri adım atmayarak haklarını aramayı sürdürüyor.

YEMEKHANEYE BU YIL 3. ZAM: "GİTMİYORUZ!"

Polis ablukasına ve engellemelere rağmen seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, yemekhane ücretlerine bu yıl içinde 3. kez zam yapıldığına dikkat çekti. Nitelikli ve ücretsiz yemek hakkı talep eden öğrenciler, “Nitelikli, ücretsiz yemek hakkımız için buradayız, gitmiyoruz” diyerek tepkilerini bugün de gösterdi.

ÖĞRENCİLER KARARLI: MUHATAP İSTİYORUZ

Okuldaki yoğun polis yığınağına rağmen direnişi sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, karşılarında sorunlarını dinleyecek bir muhatap istediklerini ifade etti. Öğrenciler, temel hakları olan ücretsiz ve nitelikli yemek hakkını elde edene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.