Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Zam öfkesi dinmiyor, Boğaziçili öğrenciler ayağa kalktı: Kampüse yine polis barikatı kuruldu!

Zam öfkesi dinmiyor, Boğaziçili öğrenciler ayağa kalktı: Kampüse yine polis barikatı kuruldu!

Boğaziçi’nde yemekhane zamlarına karşı direnen öğrencilerin önüne yine polis barikatı kuruldu. Kampüsteki drone'lu takibe ve engellemelere rağmen geri adım atmayan öğrenciler, “Nitelikli, ücretsiz yemek hakkımız için gitmiyoruz” dedi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Zam öfkesi dinmiyor, Boğaziçili öğrenciler ayağa kalktı: Kampüse yine polis barikatı kuruldu!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yemekhane zamlarını protesto etmek için bugün de yemekhane önünde toplandı. Okul yönetiminin kampüse çevik kuvvet ekiplerini alması ve barikatlar kurması nedeniyle öğrencilerin eylemi yine engellenmek istendi ancak öğrenciler kararlı bir şekilde protestolarına bugün de devam etti.

ÖĞRENCİLER ZAMLARI SLOGANLARLA PROTESTO ETTİ

"Müşteri değil öğrenciyiz" ve "Sermayeye değil, öğrenciye bütçe" sloganları atan öğrenciler, polis yığınağına rağmen nitelikli ve ücretsiz yemek hakkını alana kadar geri adım atmayarak haklarını aramayı sürdürüyor.

Zam öfkesi dinmiyor, Boğaziçili öğrenciler ayağa kalktı: Kampüse yine polis barikatı kuruldu! - Resim : 1

YEMEKHANEYE BU YIL 3. ZAM: "GİTMİYORUZ!"

Polis ablukasına ve engellemelere rağmen seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, yemekhane ücretlerine bu yıl içinde 3. kez zam yapıldığına dikkat çekti. Nitelikli ve ücretsiz yemek hakkı talep eden öğrenciler, “Nitelikli, ücretsiz yemek hakkımız için buradayız, gitmiyoruz” diyerek tepkilerini bugün de gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde zam protestosu: Polis yemekhaneyi öğrenciden korudu(!)Boğaziçi Üniversitesi'nde zam protestosu: Polis yemekhaneyi öğrenciden korudu(!)

ÖĞRENCİLER KARARLI: MUHATAP İSTİYORUZ

Okuldaki yoğun polis yığınağına rağmen direnişi sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, karşılarında sorunlarını dinleyecek bir muhatap istediklerini ifade etti. Öğrenciler, temel hakları olan ücretsiz ve nitelikli yemek hakkını elde edene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Protesto
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro