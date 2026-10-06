Boğaziçi Üniversitesi'nde zam protestosu: Polis yemekhaneyi öğrenciden korudu(!)

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin dün yemekhane ücretlerine yapılan zamlara tepki göstermek amacıyla gerçekleştirdiği protestonun ardından, bugün yapılması planlanan eylem öncesinde kampüste yeni bir gelişme meydana geldi. Kampüs içerisine giren çevik kuvvet ekipleri, öğrencilerin yemek saatinde yemekhaneye ulaşmasını engellemek amacıyla yemekhane girişini barikatlarla kapattı.

Öğrencilerin dünkü protestonun ardından bugün de yemekhane önünde bir araya gelme çağrısı yapması üzerine kampüs çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Kampüsün çevresine çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA gönderilirken, yemekhane binasının önüne de demir bariyerler yerleştirildi.

ÖĞRENCİLER YEMEKHANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun (ÖTK) çağrısı üzerine bugün öğle saatlerinde Kuzey Kampüs’te bulunan yemekhane önünde toplanan öğrenciler, yapılan zam kararına tepki gösterdi. Eylem sırasında öğrenciler tarafından “Müşteri değil öğrenciyiz” ve “Sermayeye değil, öğrenciye bütçe” sloganları atıldı.

Okul içerisine polis ekiplerinin girmesine tepki gösteren bir öğrenci, yaşanan durumu, "Buraya gelen herkes yalnızca yemekleri zamlanmasın diye geldi. Ve ne buldu önlerinde? Bir dünya polis. Bursumuz bile yetmiyor buraya" sözleriyle ifade etti.

Eylem sırasında açıklama yapan öğrenciler, yemekhane ücretlerine getirilen zammın geri alınmasını talep etti. Öğrenciler ayrıca barınma ve beslenme giderlerindeki artışın eğitim hakkı açısından da tehdit oluşturduğunu belirtti. Açıklamalarda eylemlerin sürdürüleceği ifade edildi.