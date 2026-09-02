Yürek yakan kaza: Beton mikserinin altında kaldı!
Adana’da geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti. Sürücü A.T. gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana’da geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi.
BETON MİKSERİ GERİ MANEVRA YAPARKEN YAYAYA ÇARPTI
A.T.’nin kullandığı 42 EJR 29 plakalı beton mikseri, iddiaya göre geri manevra yaptığı sırada sokakta yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın ardından beton mikserinin altında kalan yaya ağır yaralandı.
Sürücü, çevredekilerin uyarması üzerine aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
SOKAK ULAŞIMA KAPATILDI
Kaza sonrası polis ekipleri tarafından sokak ulaşıma kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolu yeniden trafiğe açtı. Hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü A.T. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)