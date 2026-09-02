Kimlik bilgilerini ele geçirdiler: Adına hesap açıp 500 bin TL’lik vurgun yaptılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek adına banka hesabı açan ve bu hesap üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarında dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi.

KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİP HESAP AÇTILAR

İnegöl’de yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren şüpheliler, bu kişinin adına banka hesabı açtı. Açılan hesap üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheliler, bir süre sonra kimlik bilgileri kullanılan kişiye ulaştı.

Şüpheliler, banka hesabında bulunan parayı çekerek kendilerine teslim etmesini istedi. Yaşananlar üzerine durum polise bildirildi.

BANKA ÖNÜNDE POLİS ÖNLEMİ ALINDI

İhbarın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Adına banka hesabı açılan kişi, şüphelilerin yönlendirmesi doğrultusunda bankanın önüne giderken polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

Bir süre sonra parayı teslim almak için banka önüne gelen Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HESAPLARINDA 500 BİN LİRA TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. adliyeye sevk edildi. (DHA)