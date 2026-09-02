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Halk TV Türkiye Şüpheli çanta alarmı verildi, ortalık karıştı! Fünye ile patlatıldı

Şüpheli çanta alarmı verildi, ortalık karıştı! Fünye ile patlatıldı

Burdur’da bankta unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Fünye ile patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

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Şüpheli çanta alarmı verildi, ortalık karıştı! Fünye ile patlatıldı

Burdur’da akaryakıt istasyonu önündeki bankta unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

ŞÜPHELİ ÇANTA İHBARI YAPILDI

Olay, Burdur merkez Köprübaşı’nda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu önündeki bankta şüpheli bir çanta bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çantanın şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine ekipler, bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, Gazi Caddesi’nden İnönü Bulvarı’na geçiş sağlayan yol da trafiğe kapatıldı.

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ÇANTA FÜNYEYLE PATLATILDI

Şüpheli çantanın incelenmesi için uzman ekipler olay yerine geldi. Güvenlik önlemleri altında çantaya fünye ile müdahale edildi.

Patlatılan çantanın içerisinden kadın kıyafetleri çıktı. Çantanın içinden kıyafetlerin çıkmasıyla bölgede yaşanan şüpheli çanta paniğinin nedeni de ortaya çıkmış oldu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Burdur Polis
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