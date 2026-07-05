Yolu kapattılar trafikte terör estirdiler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca cezadan kaçamadılar

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İstanbul'un Pendik ilçesinde, düğün konvoyu oluşturarak trafik akışını tehlikeye atan sürücüler emniyet güçlerinin radarına takıldı. Pendik Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda 4 Temmuz tarihinde çekilen ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Trafikte terör estiren ve diğer vatandaşların özgürlüğünü kısıtlayan sürücülerin davranışları sosyal medyada büyük tepki topladı.

SANAL DEVRİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜLERİ BELİRLEDİ

Emniyet bünyesinde görev yapan sanal devriye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, sürücülerin araçlarıyla konvoylar oluşturarak kol halinde ilerledikleri saptandı. Düğün eğlencesi adı altında diğer araçların geçişini zorlaştıran, trafik akışını kısmen engelleyen ve böylece trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 6 sürücü polis ekiplerince yakalandı

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri belirlenen 6 sürücüye, toplam 289 bin 986 lira tutarında idari para cezası uygulandı. (DHA)