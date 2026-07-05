Ehliyeti yok çakarı var: 10 kilometrelik kaçış servete mal oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, usulsüz çakar tertibatı kullanarak trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü polisten kaçamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sırasında fark edilen sürücü, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile sürücü arasında başlayan kovalamaca yaklaşık on kilometre boyunca devam etti. Takibin ardından ekiplerin müdahalesiyle çakarlı araç durdurularak kontrol altına alındı.

KAÇIŞI SERVETE MAL OLDU

Durdurulan otomobilin sürücüsü H.Ç.'nin yapılan sorgulamasında, daha önce alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ve direksiyon başına ehliyetsiz olarak geçtiği tespit edildi. Kuralları hiçe sayan sürücüye, ‘Çakarlı araç kullanmak’, ‘Ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘Dur ihtarına uymamak’tan toplamda 573 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün kuralsız ve tehlikeli kaçışı kendisine adeta bir servete mal oldu.

ARAÇ SAHİBİ DE YAPTIRIMLARDAN KAÇAMADI

Trafik kurallarını ihlal eden sadece sürücü olmadı, araç sahibine, ‘Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak’ ve ‘Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak’tan suçlarından toplamda 213 bin 392 TL para cezası kesildi. Hem sürücüye hem de araç sahibine yazılan cezaların toplam miktarı 786 bin 784 TL oldu. Yaşanan bu olayın ardından söz konusu araç 90 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)