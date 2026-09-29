Yolcu sayısının yarısı kadar personeli var: Dev kruvaziyerden inen binlerce turist Bodrum’a akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Bahamalar bayraklı Scarlet Lady kruvaziyeriyle gelen 2 bin 603 turisti ağırladı. İstanköy Limanı'ndan Bodrum'a ulaşan 277 metre uzunluğundaki kruvaziyer, yolcu limanı iskelesine yanaştı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 603 yolcunun yanı sıra 1132 personelin bulunduğu belirtildi.

KRUVAZİYER BODRUM'A YANAŞTI

İstanköy (Kos) Limanı'ndan hareket eden Scarlet Lady adlı kruvaziyer, Bodrum'a ulaştı. Bahamalar bayraklı ve 277 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 603 yolcu ile 1132 personelin bulunduğu belirtildi.

TURİSTLER SAHİLE VE ÇARŞIYA ÇIKTI

Gümrük işlemlerini tamamlayan turistler, Bodrum'u keşfetmek üzere limandan ayrıldı. Turistlerin sahil ve çarşıda gezmesinin yanı sıra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiği belirtildi.

Bodrum'a gelen Scarlet Lady kruvaziyerinin bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı bildirildi. (AA)