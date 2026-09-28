285 metrelik dev gemi limana yanaştı: Turistler ilçeye akın etti

Hollanda bayraklı 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Santorini Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 1952 yolcu ile 797 personelin bulunduğu öğrenildi.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİLER

İlk kez ilçeye geldiği belirtilen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

"Oosterdam"ın bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak. (AA)

KRUVAZİYER NEDİR?

Kruvaziyer, yolcuların hem ulaşım hem de tatil amacıyla kullandığı büyük yolcu gemilerine verilen isimdir. Otel konforu sunan bu gemiler, farklı limanlara uğrayarak yolcularına birden fazla destinasyonu keşfetme imkanı sağlar.

Restoran, havuz, eğlence alanları ve çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı kruvaziyer gemileri, dünya genelinde deniz turizminin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Türkiye'de ise özellikle İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanları kruvaziyer turizminin öne çıkan durakları arasında bulunuyor.