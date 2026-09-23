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Halk TV Türkiye 4 dev gemi birden limana yanaştı: Binler ilçeye akın etti

4 dev gemi birden limana yanaştı: Binler ilçeye akın etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesine aynı gün 4 kruvaziyer gemisi geldi. Ege Port Limanı'na yanaşan gemilerden 11 bin 811 turist indi.

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4 dev gemi birden limana yanaştı: Binler ilçeye akın etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, aynı gün 4 kruvaziyer gemisini ağırladı. Ege Port Limanı'na yanaşan gemilerden toplam 11 bin 811 turist ilçeye giriş yaptı. Yoğunluk özellikle turistik noktalarda ve kent merkezinde hissedildi.

Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı, farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan dört kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Bahama bayraklı “Odyssey of the Seas” ve “Carnival Legend”, İtalya bayraklı “Aida Blu” ile Marshall Adaları bayraklı “Allura” limana yanaştı.

Gemilerden inen 11 bin 811 yolcu, Kuşadası ve çevresindeki turistik bölgeleri ziyaret etti.

4 dev gemi birden limana yanaştı: Binler ilçeye akın etti - Resim : 1

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TURİSTLERİN ROTASI EFES ANTİK KENTİ OLDU

Kruvaziyer yolcularının bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesine geçti. Turistlerin ilgisinin yoğunlaştığı adreslerin başında Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi geldi.

4 dev gemi birden limana yanaştı: Binler ilçeye akın etti - Resim : 3

KENT MERKEZİNDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

Turistlerin bir bölümü ise Kuşadası kent merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti. Çarşı ve mağazalarda alışveriş yapan yolcular, ilçenin turistik bölgelerini de gezdi. (AA)

4 dev gemi birden limana yanaştı: Binler ilçeye akın etti - Resim : 4

4 dev gemi birden limana yanaştı: Binler ilçeye akın etti - Resim : 5

4 dev gemi birden limana yanaştı: Binler ilçeye akın etti - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gemi Turist Aydın
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