Yol verme kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 12 yaralı

İki grup arasında çıkan yol verme tartışması kanlı bitti. Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde, iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G bıçaklandı, 12 kişi ise darp sonucu yaralandı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.G'nin cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı köyde ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı inceleme başlatırken, kavgaya karıştı değerlendirilen şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı çevrede güvenlik önlemleri artırırken, olay yerinde delil toplama çalışmaları yapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldı belirtirken, kavganın çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. ( DHA)