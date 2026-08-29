YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretlerinin uygulanmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kurum, belirlenen usul ve esaslara eksiksiz uyulması gerektiğini vurguladı.

ŞİKAYETLER ARTTI

Son dönemde CİMER üzerinden YÖK'e ulaşan başvurularda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış oranının üzerinde ücret talep ettiği, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı ve farklı ödeme yöntemlerini gerekçe göstererek vade farkı uyguladığı yönünde şikayetler bulunduğu belirtildi.

YÜZDE 25 SINIRI

Açıklamada, hazırlık ve/veya birinci sınıf dışındaki sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanacak artış oranının yüzde 25'i geçemeyeceği hatırlatıldı.

ÖĞRENCİLERİ KORUYAN KURALLAR

YÖK tarafından yapılan açıklamada, şu kurallar hatırlatıldı:

"Öğrenim ücretleri, dönemlik veya yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar olarak ilan edilecek. Kayıt sonrasında önceden ilan edilmemiş herhangi bir ilave ücret veya ücret artışı talep edilemeyecek. Dönem veya yıl tekrarı hâlinde yalnızca tekrar edilmesi gereken dersler için ücret alınabilecek. Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden, daha önce ödenmiş öğrenim ücretine ilave olarak başarısız oldukları alt sınıf dersleri için ayrıca ücret alınamayacak. Öğrenim ücretinin dokuza kadar taksitlendirilmesinde vade farkı uygulanamayacak; ödeme yöntemi gerekçe gösterilerek öğrenciye ilave maliyet yüklenemeyecek."

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde paralı okumak zorunda olan gençlerin üniversite öğretimine erişecek seviyelerde ücret politikalarının belirlenmesi büyük önem taşıyor."

DENETİM VE YAPTIRIM

Belirlenen usul ve esasların eksiksiz uygulanması konusunda vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik bir hatırlatma ve uyarı niteliğinde olan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu olarak süreci yakından takip ediyoruz. Başkanlığımıza ulaşan başvuru, ihbar ve şikâyetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle incelenecek; usul ve esaslara aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir."

(ANKA)