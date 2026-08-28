Yere düşen 100 bin lira 10 saniye içinde çalındı

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İzmir'in Bayraklı ilçesine gelen bir ailenin bankaya yatırmak için poşette taşıdığı 100 bin lira yola düştü.

Yola düşen para, kimliği belirsiz bir hırsız tarafından yaklaşık 10 saniye içinde çalındı.

POŞETTE TAŞINAN PARA YERE DÜŞTÜ

İstanbul'dan İzmir'e gelen bir aile, Bayraklı ilçesinde bankaya yatırmak üzere yanlarında bulundurdukları 100 bin lirayı poşete koydu.

Poşette taşınan para, bir anlık dikkatsizlik sonucu yere düştü.

100 BİN LİRA 10 SANİYEDE DUMAN OLDU

Paranın sahipleri araçla uzaklaşırken yerdeki yüksek miktardaki paranın, o esnada yoldan geçen bir motosikletli tarafından yaklaşık 10 saniye içinde alındığı görüldü.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Parayı alan şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken durumu fark eden aile, kamera görüntüleriyle birlikte karakola başvurdu.