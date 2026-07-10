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Halk TV Türkiye 'Yenidoğan Çetesi' davasında 9. duruşma başladı

'Yenidoğan Çetesi' davasında 9. duruşma başladı

"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davada, 10'u tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatlar hazır bulunurken, yargılama avukat beyanlarıyla sürüyor.

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'Yenidoğan Çetesi' davasında 9. duruşma başladı

Bebek hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin açılan "Yenidoğan Çetesi" davasının 9. duruşması başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davanın 9. duruşması saat 11.00'de adliyenin konferans salonunda başladı.

'Yenidoğan Çetesi' davasında 9. duruşma başladı - Resim : 1

Duruşmaya, organize suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti önünde taraf avukatlarının beyanlarının alınmasına devam ediliyor. Davada, 10'u tutuklu toplam 62 sanık yargılanıyor.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" soruşturması, 2023 yılında CİMER'e yapılan ihbarın ardından başlatıldı. Soruşturmada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli bazı kişilerle iş birliği yapılarak bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk edildiği, hastaların gereksiz yere yoğun bakımda tutulduğu, tedavilerinin ihmal edildiği ve bu yolla SGK'den haksız kazanç sağlandığı iddia edildi. Operasyonlarda çok sayıda sağlık çalışanı gözaltına alınırken, hazırlanan iddianamede örgüt yöneticileri ve diğer sanıklar hakkında "kasten öldürme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan yüzlerce yıla varan hapis cezaları talep edildi.

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Soruşturma kapsamında adı geçen 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edilirken, hastalar başka sağlık kuruluşlarına nakledildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise sanık sayısı bir sanığın hayatını kaybetmesiyle 62'ye düştü. Mahkeme, bilirkişi ve Adli Tıp raporlarının beklenmesine karar verirken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 10 Temmuz'a (Bugün) erteledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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