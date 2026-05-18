Özel hastanede skandal ihmal: 17 günlük bebek kuvözde yandı

İstanbul Florya'da bulunan özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde korkunç bir olay yaşandı.

"17 GÜNLÜK BEBEK KUVÖZDE YANDI" İDDİASI

İddiaya göre hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan 17 günlük bir bebek, kuvözde yandı.

Ensonhaber'de yer alan habere göre, 17 günlük Asel B. bronkopnömoni tanısıyla hastanede tedavi altına alındı. Değerlendirme dosyasına göre, bebeğin hastaneye yatışının ilk 24 saatinde kuvözde bulunduğu sırada sağ kolunda ağır yanık oluştu.

KUVÖZDE ISITICI FACİASI

Yapılan incelemede, kuvöz ısıtıcısının üzerinde bulunması gereken koruyucu kapağın yerinde olmadığı tespit edildi. Buna bağlı olarak bebeğin sağ kolunun ısıtıcı fanına temas ettiği ve kolunda 3'üncü derece yanık meydana geldiği belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Olayın doğrudan hekim uygulamasından kaynaklanmadığı tespitinin yer aldığı dosyada, yanığın, kuvözdeki teknik güvenlik eksikliği ve bu eksikliğin fark edilmeden bakım sürecinin sürdürülmesi nedeniyle oluştuğu kaydedildi.

Olayın ardından bebeğe ilk müdahalenin yapıldığı, gerekli konsültasyonların istendiği, ailenin bilgilendirildiği ve Asel B.’nin aynı gün yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

HASTANE YÖNETİMİNE İNCELEME

Olayın yalnızca personel dikkatsizliği olarak değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı dosyada, yardımcı personelin, hemşire gözetimi olmadan işlem yapması, yenidoğan gibi hassas bir hasta grubunda güvenli bakım kurallarına uyulmaması ve kuvözdeki güvenlik eksikliğinin daha önce fark edilmemesi nedeniyle çok yönlü hizmet kusuru ihtimali bulunduğu belirtildi.

Hastane yönetiminin, tıbbi cihazların biyomedikal kontrolü, kalibrasyonu ve güvenli kullanımından sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

E.E., Ö.B., A.Ö.M. ve Y.K. hakkında soruşturma izni verildi. Uzm. Dr. H.S.C. hakkında ise tanı, tetkik, takip ve tedavi sürecinde ihmal ya da kusur bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmedi.

Soruşturma kapsamında, bebeğin kuvözde yanmasına neden olan süreçte personel ihmali, hemşire gözetimi, cihaz güvenliği ve hastane yönetiminin denetim sorumluluğu incelenecek.