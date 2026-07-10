Yenidoğan Çetesinin bir hastanesi daha satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönetimine el koyduğu Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için düğmeye bastı. Söz konusu devir sürecine dair hazırlanan resmi ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklanan prosedüre göre satış işlemi, kapalı zarf usulü ile açık artırma yöntemlerinin bir arada tatbik edilmesi yoluyla gerçekleştirilecek.

BEBEK ÖLÜMLERİ SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Satış listesine alınan Özel Birinci Hastanesi, kamuoyunda büyük infial yaratan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasının ana merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Söz konusu sağlık kuruluşu, acil durumdaki bebek hastaları anlaşmalı oldukları diğer özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirerek haksız kazanç elde etmek ve kusurlu uygulamalarla bebek ölümlerine yol açmakla suçlanmıştı. Skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı kurumun ruhsatını iptal ederek hastanenin kapısına kilit vurmuştu.

Başlatılan geniş çaplı adli süreçler kapsamında da hastanenin idaresi TMSF kayyumuna devredilmişti.

İHALEYE GİRİŞ İÇİN MİLYONLUK TEMİNAT ŞARTI VE SÜRELER

Yayımlanan resmi ihale duyurusunda, Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için biçilen muhammen bedelin 546 milyon 500 bin lira olduğu açıklandı. Devir sürecine katılmak isteyen yatırımcıların, 54 milyon 650 bin lira tutarındaki geçici teminat bedelini yatırmaları zorunlu kılındı. Şartları yerine getiren teklif sahiplerinin, hazırlayacakları kapalı ve üzeri imzalı zarfları en geç 28 Temmuz saat 16.00’ya kadar ilgili ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekiyor.

AÇIK ARTIRMA İSTANBUL'DA YAPILACAK

İhale takviminin ikinci bölümünü oluşturan açık artırma aşaması ise 29 Temmuz tarihinde, saat 11.00’de düzenlenecek.

Açık artırma, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de yer alan genel merkez binasında yapılacak. İlk aşamada teslim edilen kapalı zarfların komisyon huzurunda açılmasının ardından, en yüksek teklifleri sunan katılımcılar arasında bir açık artırma gerçekleştirilecek ve hastanenin yeni işletmecisi resmen belirlenmiş olacak.