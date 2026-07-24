Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e Almanya'dan Türkçe tebrik mesajı

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e Almanya'dan destek mesajı geldi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel ve yol arkadaşlarını tebrik etti.

YENİ PARTİ'Yİ KURAN ÖZGÜR ÖZEL'E ALMANYA'DAN TÜRKÇE TEBRİK MESAJI

Klingbeil, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğu bir dönemde kurulan Yeni Parti'nin, "demokrasi, hukuk devleti ve özgürlük mücadelesi veren herkes adına güçlü bir umut işareti" olduğunu ifade etti.

Paylaşımında CHP'nin geçmişte birçok engeli aştığını belirten Klingbeil, yeni parti sürecini "zor ve üzücü bir dönüm noktası" olarak değerlendirirken, bunun aynı zamanda "demokrasi mücadelesinde cesur ve tarihî bir yeni başlangıç" olduğunu söyledi.

SPD adına Özgür Özel'i ve kurucu kadroyu kutlayan Klingbeil, "Sevgili Özgür, gösteriyorsun ki demokratlar sindirilemez. Yanınızda, tam bir dayanışma içinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Klingbeil, paylaşımına Türkçe kaleme aldığı bir mektubu da ekledi. Mektubunda CHP'nin geçmişte kapatılmasına rağmen güçlenerek geri döndüğünü belirten SPD lideri, Yeni Parti'nin kuruluşunu "güçlü ve cesur bir adım" olarak nitelendirdi.

Özel ve arkadaşlarının siyasi ve hukuki baskılara rağmen mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Klingbeil, Avrupa'nın istikrarlı ve hukuk devletine bağlı bir Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu savundu.

DESTEĞİNİ DE AÇIKLADI

Mektubunda, mahkemelerin muhalefet partilerinin demokratik yollarla seçilmiş organlarını işlevsiz hale getirmek amacıyla kullanılmasının devlet kurumlarına duyulan güveni zedelediğini öne süren Klingbeil, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yerel siyasetçinin tutuklanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

SPD'nin Türkiye'deki demokratik muhalefetin yanında olmaya devam edeceğini belirten Klingbeil, iki parti arasındaki iş birliğinin özgür ve adil seçimler ile hukuk devletinin yeniden güçlendiği bir Türkiye hedefi doğrultusunda süreceğini kaydetti.