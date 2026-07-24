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Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti

Özgür Özel'in hesabında değişimi başlatmasıyla Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! CHP'den istifa eden vekiller ve Özel'i destekleyen partililerin profilleri hızla değişti. İşte yeni Parti güncellemesi yapan isimler...

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Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti
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Özgür Özel'in butlan yönetimindeki CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kuruluş logosunu imzalamasının ardından sosyal medyada da değişim başladı. CHP'den ayrılanlar arasındaki ilk değişimi Özgür Özel yaparken diğer partililer de profillerine Yeni Parti logosunu ekledi.

YENİ PARTİ SOSYAL MEDYAYA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ! PROFİLLER HIZLA DEĞİŞTİ

Özgür Özel, CHP rozetini çıkararak yakasında Türk bayrağı ile çekilen videosunda "Vatana, millete ve partimize hayırlı olsun" diyerek Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalayarak süreci resmen başlattı.

Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 1

Videonun servis edilmesinin ardından X hesabına Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin yer aldığı ve "Köylü milletin efendisidir" sözünün yazılı olduğu görseli ekledi.

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Görselde merakla beklenen Yeni Parti logosu da yer alırken Özel'in miting maratonunda çekilen traktör üzerinde vatandaşlarla kortej yaptığı anlar da yer aldı.

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PROFİLLER HIZLA DEĞİŞTİ

Özel'in başlattığı değişim diğer partililere de hız kazandırdı. İşte sosyal medyasında Yeni Parti değişimi yapan isimlerin profilleri:

Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 4Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 5Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 6

Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 7

Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 8

Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 9

Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 10Yeni Parti sosyal medyaya bomba gibi düştü! Profiller hızla değişti - Resim : 11

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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