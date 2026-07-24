Son Dakika | Özgür Özel'den Yeni Parti'de ilk mesaj

Özgür Özel, CHP'den istifasının ardından sosyal medya hesabına Yeni Parti logolu görseli ekledi. Yeni Parti ile yeni dönemin başlangıcını yapan Özel, ilk mesajını da paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ'DE İLK MESAJ

Mutlak butlan sürecinde "Yeni parti kurulacak mı? CHP'de mi devam edilecek?" sorularına kararın milletin talebine göre verileceğini sık sık dile getiren Özel, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından yaptığı ilk paylaşımda da aynı mesajı verdi.

Yeni Parti'nin işçi, emekli, memur, esnaf, çiftçi, kadınlar, gençler ve tüm Türkiye için kurulduğunu vurgulayan Özel şunları söyledi:

"YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.

İşçinin YENİ Partisi

Emeklinin YENİ Partisi

Memurun YENİ Partisi

Esnafın YENİ Partisi

Çiftçinin YENİ Partisi

Kadınların YENİ Partisi

Gençlerin YENİ Partisi

Türkiye’nin YENİ Partisi…

Hayırlı, uğurlu olsun."