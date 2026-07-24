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Son Dakika | Özgür Özel'den Yeni Parti'de ilk mesaj

Son dakika... Yeni Parti'nin kurulması ile Özgür Özel'den ilk mesaj geldi. Yeni Parti'nin işçi, emekli, memur, esnaf, çiftçi, kadınlar, gençler ve tüm Türkiye için kurulduğunu vurgulayan Özel, "Yeni Parti’yi kuran, milletimizdir" dedi.

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Son Dakika | Özgür Özel'den Yeni Parti'de ilk mesaj
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Özgür Özel, CHP'den istifasının ardından sosyal medya hesabına Yeni Parti logolu görseli ekledi. Yeni Parti ile yeni dönemin başlangıcını yapan Özel, ilk mesajını da paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ'DE İLK MESAJ

Mutlak butlan sürecinde "Yeni parti kurulacak mı? CHP'de mi devam edilecek?" sorularına kararın milletin talebine göre verileceğini sık sık dile getiren Özel, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından yaptığı ilk paylaşımda da aynı mesajı verdi.

Son Dakika | Özgür Özel'den Yeni Parti'de ilk mesaj - Resim : 1

Yeni Parti'nin işçi, emekli, memur, esnaf, çiftçi, kadınlar, gençler ve tüm Türkiye için kurulduğunu vurgulayan Özel şunları söyledi:

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"YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.

İşçinin YENİ Partisi
Emeklinin YENİ Partisi
Memurun YENİ Partisi
Esnafın YENİ Partisi
Çiftçinin YENİ Partisi
Kadınların YENİ Partisi
Gençlerin YENİ Partisi
Türkiye’nin YENİ Partisi…

Hayırlı, uğurlu olsun."

Son Dakika | Özgür Özel'den Yeni Parti'de ilk mesaj - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yeni Parti Özgür Özel
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