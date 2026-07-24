Kimler imza attı? Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'ndaki 91 vekilin tam listesi

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin atandığı ve atanmışların ardı ardına seçilmişleri görevden aldığı CHP'de 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. Türk siyasetinde dengeleri baştan aşağı değiştiren hamlenin ardından, parlamentoda Yeni Parti'yi kuran 91 ismin tam listesi ortaya çıktı.

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU'NDAKİ 91 İSİM

CHP'den ayrılan ve İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçe ile Yeni Parti Kurucular Kurulu'nu oluşturan 91 milletvekili şunlar:

AHMET TUNCAY ÖZKAN AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU ALİ GÖKÇEK ALİ MAHİR BAŞARIR ALİYE COŞAR ALİYE TİMİSİ ERSEVER ASU KAYA AŞKIN GENÇ AYÇA TAŞKENT AYHAN BARUT AYKUT KAYA AYLİN YAMAN BARIŞ KARADENİZ BEKİR BAŞEVİRGEN BİLAL BİLİCİ BURHANETTİN BULUT BÜLENT TEZCAN CAVİT ARI CEMAL ENGİNYURT CUMHUR UZUN DENİZ YAVUZYILMAZ DENİZ YÜCEL DOĞAN DEMİR EDNAN ARSLAN ELVAN IŞIK GEZMİŞ ENSAR AYTEKİN EVRİM KARAKOZ EVRİM RIZVANOĞLU EMİR EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL FAHRİ ÖZKAN FETHİ AÇIKEL GAMZE TAŞCIER GİZEM ÖZCAN GÖKAN ZEYBEK GÖKÇE GÖKÇEN GÖKHAN GÜNAYDIN HARUN ÖZGÜR YILDIZLI HASAN ÖZTÜRK HİKMET YALIM HALICI İBRAHİM ARSLAN İSMAİL ATAKAN ÜNVER İSMET GÜNEŞHAN İZZET AKBULUT KAYIHAN PALA MAHMUT TANAL MEHMET SALİH UZUN MEHMET TAHTASIZ MELİH MERİÇ METİN İLHAN MURAT BAKAN MURAT ÇAN MURAT EMİR MUSTAFA ERDEM MUSTAFA SARIGÜL MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU MÜHİP KANKO NAİL ÇİLER NAMIK TAN NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU OKAN KONURALP ORHAN SÜMER ÖZGÜR CEYLAN ÖZGÜR ERDEM İNCESU ÖZGÜR KARABAT ÖZGÜR ÖZEL REŞAT KARAGÖZ SEDA KAYA ÖSEN SERVET MULLAOĞLU SEYİT TORUN SİBEL SUİÇMEZ SUAT ÖZÇAĞDAŞ SÜLEYMAN BÜLBÜL SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ ŞEREF ARPACI TAHSİN OCAKLI TALAT DİNÇER TALİH ÖZCAN TEKİN BİNGÖL TURAN TAŞKIN ÖZER TÜRKAN ELÇİ UĞUR BAYRAKTUTAN ULAŞ KARASU UMUT AKDOĞAN UTKU ÇAKIRÖZER ÜMİT ÖZLALE VELİ AĞBABA YAŞAR TÜZÜN YUNUS EMRE YÜKSEL TAŞKIN ZEYNEL EMRE AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

DİLEKÇE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA VERİLDİ LOGO AÇIKLANDI

Bugün İçişleri Bakanlığı’na sunulan resmi dilekçe ile YENİ Parti resmen kuruldu. Kuruluş dilekçesine Özgür Özel dahil 91 milletvekili imza koydu. Kuruluş işlemleriyle birlikte Yeni Parti'nin logosu da netleşerek kamuoyuna ilan edildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Türk siyasi tarihinin en kritik günlerinden birinde, CHP içerisindeki kırılma ana muhalefet partisinden daha büyük bir yapının çıkmasıyla sonuçlandı. 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararı sonrası tırmanan süreçte, Özgür Özel Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıktı ve 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etti.

Özel, evrakları imzaladığı video kaydında şu ifadeleri kullandı:

"Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

Resmi duyurunun ardından Özel, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirdi ve biyografisindeki "CHP Genel Başkanı" unvanını sildi.