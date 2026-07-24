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Halk TV Türkiye Kimler imza attı? Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'ndaki 91 vekilin tam listesi

Kimler imza attı? Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'ndaki 91 vekilin tam listesi

Kuruluş evrakları İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen Yeni Parti resmen kuruldu. İşte siyasette yeni dönemi başlatan 91 kişilik o tam liste...

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Kimler imza attı? Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'ndaki 91 vekilin tam listesi
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Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin atandığı ve atanmışların ardı ardına seçilmişleri görevden aldığı CHP'de 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. Türk siyasetinde dengeleri baştan aşağı değiştiren hamlenin ardından, parlamentoda Yeni Parti'yi kuran 91 ismin tam listesi ortaya çıktı.

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU'NDAKİ 91 İSİM

CHP'den ayrılan ve İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçe ile Yeni Parti Kurucular Kurulu'nu oluşturan 91 milletvekili şunlar:

  1. AHMET TUNCAY ÖZKAN
  2. AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
  3. ALİ GÖKÇEK
  4. ALİ MAHİR BAŞARIR
  5. ALİYE COŞAR
  6. ALİYE TİMİSİ ERSEVER
  7. ASU KAYA
  8. AŞKIN GENÇ
  9. AYÇA TAŞKENT
  10. AYHAN BARUT
  11. AYKUT KAYA
  12. AYLİN YAMAN
  13. BARIŞ KARADENİZ
  14. BEKİR BAŞEVİRGEN
  15. BİLAL BİLİCİ
  16. BURHANETTİN BULUT
  17. BÜLENT TEZCAN
  18. CAVİT ARI
  19. CEMAL ENGİNYURT
  20. CUMHUR UZUN
  21. DENİZ YAVUZYILMAZ
  22. DENİZ YÜCEL
  23. DOĞAN DEMİR
  24. EDNAN ARSLAN
  25. ELVAN IŞIK GEZMİŞ
  26. ENSAR AYTEKİN
  27. EVRİM KARAKOZ
  28. EVRİM RIZVANOĞLU EMİR
  29. EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
  30. FAHRİ ÖZKAN
  31. FETHİ AÇIKEL
  32. GAMZE TAŞCIER
  33. GİZEM ÖZCAN
  34. GÖKAN ZEYBEK
  35. GÖKÇE GÖKÇEN
  36. GÖKHAN GÜNAYDIN
  37. HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
  38. HASAN ÖZTÜRK
  39. HİKMET YALIM HALICI
  40. İBRAHİM ARSLAN
  41. İSMAİL ATAKAN ÜNVER
  42. İSMET GÜNEŞHAN
  43. İZZET AKBULUT
  44. KAYIHAN PALA
  45. MAHMUT TANAL
  46. MEHMET SALİH UZUN
  47. MEHMET TAHTASIZ
  48. MELİH MERİÇ
  49. METİN İLHAN
  50. MURAT BAKAN
  51. MURAT ÇAN
  52. MURAT EMİR
  53. MUSTAFA ERDEM
  54. MUSTAFA SARIGÜL
  55. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
  56. MÜHİP KANKO
  57. NAİL ÇİLER
  58. NAMIK TAN
  59. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
  60. OKAN KONURALP
  61. ORHAN SÜMER
  62. ÖZGÜR CEYLAN
  63. ÖZGÜR ERDEM İNCESU
  64. ÖZGÜR KARABAT
  65. ÖZGÜR ÖZEL
  66. REŞAT KARAGÖZ
  67. SEDA KAYA ÖSEN
  68. SERVET MULLAOĞLU
  69. SEYİT TORUN
  70. SİBEL SUİÇMEZ
  71. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
  72. SÜLEYMAN BÜLBÜL
  73. SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
  74. ŞEREF ARPACI
  75. TAHSİN OCAKLI
  76. TALAT DİNÇER
  77. TALİH ÖZCAN
  78. TEKİN BİNGÖL
  79. TURAN TAŞKIN ÖZER
  80. TÜRKAN ELÇİ
  81. UĞUR BAYRAKTUTAN
  82. ULAŞ KARASU
  83. UMUT AKDOĞAN
  84. UTKU ÇAKIRÖZER
  85. ÜMİT ÖZLALE
  86. VELİ AĞBABA
  87. YAŞAR TÜZÜN
  88. YUNUS EMRE
  89. YÜKSEL TAŞKIN
  90. ZEYNEL EMRE
  91. AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

Kimler imza attı? Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'ndaki 91 vekilin tam listesi - Resim : 1

DİLEKÇE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA VERİLDİ LOGO AÇIKLANDI

Bugün İçişleri Bakanlığı’na sunulan resmi dilekçe ile YENİ Parti resmen kuruldu. Kuruluş dilekçesine Özgür Özel dahil 91 milletvekili imza koydu. Kuruluş işlemleriyle birlikte Yeni Parti'nin logosu da netleşerek kamuoyuna ilan edildi.

Kimler imza attı? Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'ndaki 91 vekilin tam listesi - Resim : 2

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Türk siyasi tarihinin en kritik günlerinden birinde, CHP içerisindeki kırılma ana muhalefet partisinden daha büyük bir yapının çıkmasıyla sonuçlandı. 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararı sonrası tırmanan süreçte, Özgür Özel Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıktı ve 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etti.

Özel, evrakları imzaladığı video kaydında şu ifadeleri kullandı:

"Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

Resmi duyurunun ardından Özel, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirdi ve biyografisindeki "CHP Genel Başkanı" unvanını sildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yeni Parti Özgür Özel
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