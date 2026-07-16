Yeni partinin logo siparişi verildi: Kırmızı ve beyaz renkleri ağırlıklı olacak

Butlan kararının ardından yapılan tüm çağrı ve verilen delege imzalarına rağmen Kılıçdaroğlu yönetimi partiyi olağanüstü kurultaya götürmedi. Özel ve ekibi ise 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız' çıkışı ile yeni partinin sinyallerini veriyordu. Gün geçtikçe somutlaşan yeni parti için logo siparişinin verildiği, logoda kırmızı beyaz renklerinin ağırlıklı olacağı ifade edildi.

Nefes'ten Deniz Zeyrek'in kaleme aldığı köşe yazısında yer alan bilgilere göre söz konusu yeni partinin isim koyma aşamasına geldiğini söyledi. İlk etapta 'Yürüyüş' ve 'Değişim' isimlerinin değerlendirildiği ancak günlük konnuşma ve geçiş süreci partisi olduğu için 'Yeni Parti' isminin ağırlık kazandığı aktarıldı.

Ayrıca yeni parti isminin akılda kalıcı ve söylenişinin de kolay olduğu; değişim mesajı içerdiği ve logosunun da kolay olacağını kaydeden Zeyrek, logo siparişinin verildiğini söyledi:

"Nihayetinde partinin adını koyma aşamasına gelindi. Başlangıçta Yürüyüş ve İstiklal gibi isimler kamuoyuna yansıdı ama Özel ve arkadaşlarının aklına gelen ilk isimlerden biri “Değişim Partisi” oldu.

"SON DERECE KOLAY"

Ancak yeni partinin belki de bir geçiş süreci partisi olacağı ve günlük konuşmalarda sıkça yeni parti diye anıldığı fark edilince “Yeni Parti” ismi ağırlık kazanmaya başladı. Bu ismin akılda kalıcı olduğu, söylenişinin son derece kolay olduğu, değişim mesajı içerdiği ve logo uyumunun kolay olacağı, CHP’ye dönüldüğünde Yeni CHP algısını yaratabileceği gibi tespitler de yapıldı.

SEMBOL YOK

"Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca üç ayrı merkeze, Yeni Parti için bir logo tasarlanması siparişi verildi. Bu şirketler bu hafta Özel ve ekibine sunumlar yaparak yeni logo önerilerini ortaya koyacaklar. Özel ve ekibi Yeni Parti logosunu tasarlayacak profesyonellere “Parti isminin öne çıktığı, herhangi bir sembol bulunmayan” bir logo beklediklerini bildirmiş.

Buna göre parti logosunda YENİ PARTİ sözcükleri yazı olarak öne çıkacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkleri ağırlıklı olacak. Ancak ekipteki bazı isimler, “Sembol olmadan sadece yazı bulunmasının, okur yazar olmayan ya da yaşlı seçmenleri zorlayacağı” gerekçesiyle sembolsüz logoya itiraz etti. Özel’in sunumlar yapıldıktan sonra logonun özelliklerini değiştirebileceği, belirlenecek bir sembolün de kullanılabileceği ifade edildi"