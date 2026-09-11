YENİ Parti'nin büyük kurultay tarihi belli oldu! B planı da hazır

YENİ Parti, kuruluşunun ardından ilk büyük kurultayını kasım ayında gerçekleştirecek. Partinin ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak büyük kurultayın tarihi de netleşti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, YENİ Parti'nin ilk büyük kurultayı 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Kurultay için salonun kiralandığı belirtilirken, Genel Başkan Özgür Özel'in kurultaya tek aday olarak girmesi bekleniyor.

İL YÖNETİMLERİ SEÇİMİ 18 EKİM TARİHİNDE

YENİ Parti'de kongre takvimi 22 Ağustos'ta resmen başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta askıya çıkarılırken, ilçe kongrelerinin 12 Eylül'de yapılacağı bildirildi. İl yönetimlerinin seçimi ise 18 Ekim'de başlayacak.

Parti kaynaklarına göre ilçe ve il örgütlerindeki seçim süreçleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. 30 Eylül'e kadar YENİ Parti'ye üye olanlar ise ilçe ve il başkanlarının yanı sıra genel başkanlık seçiminde de oy kullanabilecek.

BASKIN SEÇİME KARŞI B PLANI

YENİ Parti yönetimi, kurultay tarihine kadar gerçekleşebilecek olası bir baskın seçim ihtimalini de hesaba katıyor. Parti kurmayları, YENİ Parti'nin seçime girebilmesi için gerekli yeterliliğe henüz ulaşamaması ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan bir yedek partinin hazır olduğunu açıkladı.

Parti kaynakları, bu nedenle olası bir baskın seçim durumunda YENİ Parti'nin seçime girememe riskine karşı hazırlıkların yapıldığını ve parti kadrolarının erken seçime de hazır olduğunu belirtti.

SAHADA İLK ÇALIŞMA BAŞLADI

YENİ Parti milletvekillerinin 10 Eylül'de başlayan saha çalışmaları ise 30 Eylül'de tamamlanacak. Milletvekillerinin vatandaşlardan aldığı öneriler doğrultusunda politika notları hazırlanacak.