YENİ Parti sahaya iniyor: Özel'den vekillere iki gün talimatı

YENİ Parti, 81 ilde başlatacağı saha çalışması için milletvekillerine özel bir çalışma programı hazırladı. Perşembe günü başlayacak saha çalışmaları kapsamında vekiller iki gruba ayrılacak. İlk grup 10-20 Eylül, ikinci grup ise 20-30 Eylül tarihleri arasında illerde çalışma yürütecek.

EN AZ İKİ GÜN TALİMATI

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre YENİ Partili vekillerden gittikleri illerde en az iki gün kalmaları ve vatandaşlarla doğrudan temas kurmaları istendi. Çalışmaların sonunda ise her vekilden, görev yaptığı ile ilişkin somut tespit, politika önerisi ve değerlendirmelerin yer aldığı, 5 sayfayı geçmeyecek bir rapor hazırlaması talep edildi.

HER KESİMLE TEMAS KURULACAK

Partinin milletvekillerine gönderdiği yönergede, ziyaret edilen illerin sosyal ve ekonomik yapısının dikkate alınması istendi. Programlarda özellikle vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasına ve merkez ilçelerin ihmal edilmemesine dikkat çekildi.

Vekillerin yalnızca vatandaşlarla değil, gittikleri illerdeki yerel unsurlarla da bir araya gelmesi planlandı. Bu kapsamda demokratik kitle örgütleri, işçi sendikaları, işveren temsilcileri, meslek kuruluşları, yerel basın ve kanaat önderlerinin ziyaret edilmesi istendi.

Milletvekillerinden ayrıca her gün saha programına başlamadan önce basın toplantısı düzenleyerek gün içinde ziyaret edecekleri yerleri açıklamaları talep edildi.

'SORUNU DEĞİL, ÇÖZÜMÜ ANLATIN'

Yönergede milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmeler sırasında kullanacağı dile de yer verildi. Diğer siyasi partileri eleştiren ve umutsuzluk yaratan bir üsluptan kaçınılması istendi.

Vekillerden bunun yerine vatandaşların görüş, öneri ve düşüncelerini dinlemeleri; YENİ Parti'nin örgütlenme modelini, politikalarını, hedeflerini ve çözüm önerilerini öne çıkaran pozitif bir dil kullanmaları istendi.

SAHA RAPORLARI POLİTİKALARA YÖN VERECEK

Saha çalışmaları kapsamında hazırlanan raporların ve illerden genel merkeze gönderilecek videoların, ilerleyen dönemde partinin politikalarının belirlenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Yönergede saha çalışmasının temel hedefi ise partinin kuruluş amaçlarının doğrudan vatandaşlara anlatılması ve vatandaşların partiye ilişkin beklenti ve önerilerinin ilk elden alınması olarak ifade edildi.