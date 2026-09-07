Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu: YENİ Parti ve CHP'nin adayı kazandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İkinci Başkan Vekilinin cezaevinde bulunması nedeniyle yeni İkinci Başkan Vekili seçimi gerçekleştirildi.

Oylamaya; 3’ü yurt dışında, 1’i kanser tedavisi gören ve 4’ü tutuklu olmak üzere bazı meclis üyeleri katılamadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da oylamaya katılmadı.

DEMİR 70 OYLA SEÇİLDİ

Toplam 137 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Naki Demir 70 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekilliği görevine getirildi. AKP’nin adayı Oğulcan Sağlam’ın 59 oy aldığı seçimde, sandıktan 7 boş ve 1 geçersiz oy çıktı.

KULİS ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

AKP grubunun seçim öncesinde yürüttüğü yoğun çalışmalara rağmen sonuç değişmedi ve Naki Demir salt çoğunluğu sağlayarak göreve seçildi.