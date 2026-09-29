YENİ Parti’li Zeybek, SPK ve bakanlığa sordu: O 6,5 saatlik kör noktada kaç emir verildi?

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, fon skandalının ortaya çıktığı 15-17 Eylül tarihleri arasındaki SPK tarafından yayımlanan iki farklı bildiri üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) sorular yöneltti.

Zeybek, “Önce eski sisteme bakalım… Tera Portföy'ün söz konusu fonlarında yatırımcı iade talimatı verdiğinde ödeme bazı fonlarda T+2, bazılarında T+3 sistemine göre yapılıyordu. Yani örneğin pazartesi günü iade talimatı veren bir yatırımcı, fonun türüne göre parasını çarşamba ya da perşembe günü alabiliyordu. 16 Eylül'de KAP'ta yeni bir uygulama duyuruluyor. Yeni düzenlemeye göre değerleme ayda bir kez, ayın 15'inde yapılacak ve ödeme de değerleme tarihini takip eden 10'uncu iş gününde gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.

"6,5 SAAT SONRA KAP ATIYOR"

SPK'nın açıkladığı KAP'taki tutarsızlığa vurgu yapan milletvekili Zeybek, "İlk dikkat çekici nokta şu: KAP metninde bu yeni uygulamanın 16 Eylül saat 13.31'den itibaren geçerli olacağı yazıyor. Ama bu duyuru KAP'ta ancak 20.04'te yayımlanıyor. Başka bir ifadeyle, metinde düzenlemenin yürürlük başlangıcı olarak gösterilen saat, kamuya yapılan duyurudan yaklaşık 6,5 saat önce! Ertesi sabah, yani 17 Eylül saat 09.56'da, yeni bir düzeltme bildirimi yayımlanıyor. Bu kez başlangıç tarihi ve saati değiştiriliyor. 16 Eylül 13.31 yerine 17 Eylül 13.30 deniliyor. Yani bir günlük bir zaman aralığı ortaya çıkıyor. Çünkü 17 Eylül'de SPK'nın tasfiye sürecine ilişkin kararında, ihbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatlarının tasfiye kapsamında olduğu belirtiliyor." sözleriyle olayın ardından yaşanan tutarsızlıklara değindi.

İADE TALİMATLARININ TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Ayrıca Zeybek, şu ifadelere yer verdi:

Tera'nın 20 Eylül tarihli açıklamasına göre de kısa sürede yaklaşık 300 milyar TL seviyesinde talep oluştuğu belirtiliyor.

Piyasa şeffaflığı ve hakkı aranan yüz binlerce yatırımcı adına başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına soruyorum!

17 Eylül saat 13.30'dan önce girilen iade talimatlarının toplam büyüklüğü ne kadardı?

16 Eylül 13.31 ile 17 Eylül 13.30 arasındaki zaman diliminde (kamuoyunun kural değişikliğini henüz bilmediği o 6,5 saatlik kör noktada) kaç iade talimatı verildi ve bu işlemlerden kimler yararlandı?

Bu talimatların hangileri TEFAS'a iletildi? Hangileri gerçekleşti, hangileri iptal edildi?

"KAMUOYUNA AÇIKLANMALI"

18 Eylül'de Takasbank hesaplarına resmî kısıtlama gelmeden hemen önce, bu fonlardan “öncelikli olarak” parasını başarıyla kurtaran ayrıcalıklı isimler kimlerdir?

Kurallar neden değiştirildi ve neden ertesi sabah aceleyle yeniden düzeltildi? İlk metne 16 Eylül 13.31 yazılmasının sorumluları kimlerdir?

Acilen MASAK'ın söz konusu 24 saatteki tüm IP adreslerini, emir giriş saatlerini ve hesap hareketlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklaması gerekmektedir.