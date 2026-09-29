Sosyal medyadaki "otizm tedavisi" vaatlerine dikkat: Uzmanlar aileleri uyardı

Otizmli çocukların aileleri, çocuklarının gelişimini desteklemek için çeşitli eğitim ve terapi yöntemleri hakkında araştırma yapıyor. Ancak sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı içeriklerde, bilimsel olarak kanıtlanmamış uygulamaların otizme yönelik tedavi yöntemi olduğu öne sürülüyor.

Bu paylaşımlarda kimi zaman ilaç ve gıda takviyeleri, kimi zaman da vücuda yapıştırılan bantlar veya alternatif uygulamalar üzerinden farklı sonuçlar vaat ediliyor. ATV'nin haberine göre, sosyal medyada karşılaştığı içeriklerden söz eden bir ebeveyn, bu paylaşımlarda bilimsel çalışma ya da somut bir kanıt sunulmadığını belirtti.

Bazı videolarda ise belirli programlar uygulanarak otizmli çocukların konuşmaya başlayabileceği yönünde iddialar yer alıyor. Özel eğitim uzmanı Dr. Alperen Sağdıç, benzer yöntemlerin yıllar içinde farklı isimlerle tekrar tekrar gündeme geldiğini söyledi. Sağdıç, geçmişte şelasyon ve ozon tedavisinin yanı sıra yunuslarla yüzdürme gibi yöntemlerin de gündeme getirildiğini, son dönemde ise farklı ürün ve uygulamaların benzer biçimde öne çıktığını aktardı.

Otizmli birey ebeveyni Vildan Kılıç da ailelerin bu tür önerilerle sık sık karşılaştığını belirtti. Kılıç, bazı paylaşımlarda belirli bir ilacın ya da yağın kullanılması halinde çocukta belirli gelişmeler yaşanacağının iddia edildiğini söyledi.

"BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ" İDDİASI

Sosyal medyada dikkat çeken iddialardan biri de otizmin bağırsak problemlerinden kaynaklandığı ve bağırsakların temizlenmesiyle çocuğun iyileştirilebileceği yönünde.

Bazı videolarda otizmin yerine "sahte otizm" ifadesinin kullanıldığı ve bağırsaktaki mantarın ortadan kaldırılmasıyla çocukların iyileşebileceği ileri sürülüyor.

Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Özalp Ekinci ise bu tür iddialara karşı uyarıda bulundu. Ekinci, aşıların otizme neden olduğu yönündeki iddiaların bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını belirterek, "Aşılar otizme yol açmaz" dedi.

Ekinci ayrıca bağırsak içeriğinin temizlenmesinin otizm için kabul edilmiş bir tedavi yöntemi olmadığını vurguladı ve bu yaklaşımın tehlikeli olabileceği konusunda aileleri uyardı.

"OMEGA BANDI" İDDİASI

Alternatif yöntemlere ilişkin paylaşımlarda vücuda yapıştırılan ürünler de yer alıyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda "omega bandı" olarak tanıtılan bir ürünün otizm, hiperaktivite ve algı bozukluklarına iyi geldiği öne sürüldü.

Prof. Dr. Özalp Ekinci, bu tür ürünlerin otizm tedavisi amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtti. Ekinci, otizm konusunda bilimsel yaklaşımın erken yaşta başlayan ve yoğun nitelikli eğitim süreçlerine dayandığını ifade etti.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise bilimsel kanıtı bulunmayan yöntemlerin aileler açısından oluşturabileceği riskler. Bu tür uygulamaların maddi kayıplara yol açabileceği, bunun yanı sıra çocukların bilimsel temelli eğitim ve destek süreçlerinin aksamasına neden olabileceği belirtiliyor.