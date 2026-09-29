Yurdun dört bir yanında sağanak! Deniz karayla birleşti, yollar çöktü, tekneler zarar gördü

Şiddetli yağış yurdun birçok bölgesinde hayatı felç etti. Bursa’da su baskınları nedeniyle mahsur kalanlar kurtarılırken, Sakarya’da dereler taştı, Düzce’de tekneler zarar gördü, İstanbul’da ise yollar ve alt geçitler su altında kaldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı. Pansiyonlarda ve evlerinde mahsur kalanlar, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

EV VE PANSİYONLARDA MAHSUR KALDILAR

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde metrekareye 13,7 kilogram yağış düştü. Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde metrekareye düşen yağış miktarı ise 15 kilogramı aştı. Mahallede su baskınları yaşanırken, evlerinde ve pansiyonlarda mahsur kalanlar oldu.

İhbarla bölgeye, AFAD, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Esence Mahallesi’ndeki pansiyonda mahsur kalan M.Y. (53) ve A.S. (60) ile Yalıçiftlik Mahallesi Kapanca mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaş, MAK ekiplerince kurtarıldı.

Ayrıca 32’nci Sokak'ta ikamet eden engelli bir vatandaşın kent merkezindeki adresine nakli için de bölgeye ambulans yönlendirildi.

SAĞANAK SÜRECEK

BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince arama-kurtarma, su tahliyesi ve kontrol çalışmaları da gerçekleştirildi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kent genelinde sağanak devam edecek.

Yarın sabah kentin kuzeyinde yoğun yağış beklenirken, perşembe günü ara verecek olan sağanak, cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam edecek.

DENİZ KARAYLA BİRLEŞTİ

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açarken, bölgeye diğer ilçelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, Eşkel Sahili’nde ise karayla denizin birleştiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DÜZCE'DE 3 EVİ SU BASTI, 14 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su bastı. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağında 14 tekne zarar gördü.

Kentte iki gündür süren yağış, Akçakoca’da taşkınlara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle Esmahanım köyünden geçen dere taştı.

Sel suları nedeniyle köyde bulunan 3 evi su bastı. Akçakoca sahilinde bulunan balıkçı barınağında ise gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, 14 teknenin zarar görmesine neden oldu.

Yağmurun devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

SAPANCA’DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Sapanca’da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı güzergahlarda trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler su birikintilerinin bulunduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlçedeki bazı dereler taşarken, düşük kotta bulunan bazı evleri su bastı.

Kurtköy ve Yanık deresi güzergahlarındaki bazı yollar taşkın nedeniyle ulaşıma kapanırken, yer yer yollarda ve köprü geçişlerinde çökmeler meydana geldi.

Yaşanan olumsuzluklara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sapanca Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

EN FAZLA YAĞIŞ GÖLKENT’E DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sakarya genelinde en yüksek yağış Ferizli ilçesi Gölkent'te kaydedildi. Bölgede metrekareye 150,5 kilogram yağış düştü.

Ferizli ilçe merkezinde 134,1, Karapürçek'te 143,4, Adapazarı'nda 133,6, Akyazı'da 129,1, Hendek Yeniyayla'da 126,8, Hendek ilçe merkezinde 108,3, Kaynarca'da 111,3, Serdivan'da 106,7, Pamukova Akçay Barajı'nda 103,1 ve Kocaali'de 94,6 kilogram yağış kaydedildi.

Geyve ilçe merkezinde 60,8, Geyve Hisarlık'ta 44,9, Pamukova'da 30,7, Karasu'da 53,7, Kocaali'de 48,9, Taraklı'da 64 ve Sapanca'da 73,6 kilogram yağış ölçüldü. Kent genelinde ekiplerin çalışmaları sürerken, yaşanan olumsuzluklarda can kaybı olmadığı belirtildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK CADDE VE SOKAKLARI SUYLA DOLDURDU

İstanbul'da önceki gün başlayıp aralıklarla süren sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde 27 Eylül Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Sultanbeyli ve Pendik'te bazı sokak ve caddellerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi.

Kadıköy'de bir binanın bahçesindeki ağaç kökünden sökülerek park halindeki bir aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Pendik'te yağış nedeniyle bir binanın kapalı otoparkını su bastı. Suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. (DHA-AA)