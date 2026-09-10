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YENİ Parti’den Üsküdar’da miting kararı! Tarih ve saat belli oldu

Üsküdar Belediyesi’nde tekrarlanan başkanvekilliği seçimini AKP’in transfer ve operasyonlarla kazanmasının ardından YENİ Parti’den miting kararı geldi. Özgür Çelik, 12 Eylül’de Üsküdar İskele Meydanı’nda buluşacaklarını açıkladı.

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YENİ Parti’den Üsküdar’da miting kararı! Tarih ve saat belli oldu
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YENİ Parti, Üsküdar Belediyesi’nde AKP adayının belediye başkanvekili seçilmesinin ardından ilçede miting düzenleme kararı aldı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 12 Eylül Cumartesi günü Üsküdar İskele Meydanı’nda yapılacak miting için çağrıda bulundu.

ÜSKÜDAR’DA BAŞKANVEKİLLİĞİ SÜRECİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasıyla belediye başkanvekilliği seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçimi kazanmıştı. Ancak AKP’nin yaptığı itirazıyla mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vererek seçimin yenilenmesine hükmetmişti.

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OPERASYON VE GÖZALTILAR İLE DENGELER DEĞİŞTİ

Yenileme seçimi öncesinde belediyeye yönelik operasyon ve gözaltılar sürerken, 4 CHP’li belediye meclis üyesi partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki oy dengesi değişti. Mahkeme kararı doğrultusunda 8 Eylül 2026’da tekrarlanan başkanvekilliği seçiminin 4’üncü turunda AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

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“KARAR MİLLETİNDİR, ÜSKÜDAR MİLLETİNDİR”

Başkanvekilliği seçiminin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından miting çağrısı yaptı. Çelik, “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir!” ifadeleriyle duyurduğu mitingin, Üsküdar halkının iradesi, demokrasi ve Cumhuriyet’i savunmak amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Çelik paylaşımında, “Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde; Üsküdar halkının iradesini, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi savunmak için buluşuyoruz” ifadelerini kullandı. Mitinge ilişkin çağrıda ayrıca “Darbeciler kaybedecek, halk kazanacak!” mesajı verildi.

MİTİNG 12 EYLÜL’DE ÜSKÜDAR’DA

YENİ Parti’nin mitingi 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda yapılacak.

YENİ Parti’den Üsküdar’da miting kararı! Tarih ve saat belli oldu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar YENİ Parti Özgür Özel
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