YENİ Parti kurmayları gençlere nasıl ulaşacaklarını açıkladı

Araştırma şirketleri gençlerin oy verme eğilimlerini ve partilere göre dağılımını ölçmeyi sürdürürken, 21 Mayıs 2026 tarihinde siyaset sahnesinde yeni bir süreç başladı. Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden göreve atandı. Bu kararın hemen sonrasında CHP içindeki yenilikçi kadrolar partiden ayrılarak YENİ Parti'yi kurdu.

"SİYASETTEKİ KAST SİSTEMİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

Kuruluşunun üzerinden yaklaşık bir ay geçen ve 24 Temmuz 2026'da yola çıkan YENİ Parti'de Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlenen Cem Aydın, Cumhuriyet'ten Erdem Öktem'in sorularını yanıtladı. Gençlerin çok sesli ve değişim odaklı bir siyaset talep ettiğini vurgulayan Aydın, partide daha katılımcı adımlar atıldıkça ilginin arttığını ifade etti.

Gençlerin değişim süreçlerindeki belirleyici rolüne işaret eden Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlik, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımıyla birer kıvılcım. Bizler Yeni Parti'mizde genç kadrolara değerli olduğunu hissettiriyoruz. Biz siyasetteki kast sistemini ortadan kaldırdık. Z kuşağının asli rahatsızlığı içinde bulunduğumuz adaletsiz işleyiştir."

Henüz ilk kongresini gerçekleştirmeyen partinin gençlik politikalarını da aktaran Aydın, hedeflerini şu sözlerle sıraladı:

"Asıl gayretimiz Türkiye'nin tüm demokrat gençlerinin doğrudan kendilerinin yön vereceği yeni nesil bir siyasetin yolunu açmak. Öğrencilerin geçim sıkıntısını da biz çözeceğiz, KYK burs miktarını en az 1 çeyrek altın seviyesine getireceğiz. Kadınlara, gençlere, kooperatiflere vereceğimiz finansman desteğiyle adil rekabet koşullarını inşa edeceğiz. Edirne'den Hakkâri'ye hiçbir kentin gençlerinin göçe mahkûm edilmediği bir Türkiye'ye ulaşmak hedefimiz."

"MADDİYATLA ETKİLEYEBİLECEĞİNİ SANANLAR YANILIYOR

Toplumsal yaşamda ve dijital alanda Z kuşağının partinin farkında olduğunu belirten YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin üye sayısının kısa sürede 500 bini aştığını kaydetti. Çelik, partinin en çok karşılık bulduğu kitlenin başında gençlerin geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaya açık ama ülkesini çok seven, ülkesinin gerilimden baskıdan kurtulmasını isteyen, bir gençlik var. Gençlik siyasete ve siyasetçilere güvenmiyor. YENİ Parti her şeyden önce gençliğe siyaset dayatmayacak. Çünkü gençlik dayatmalardan bıktı. Gençlik, kendi sesiyle, kendi sözüyle, kendi talepleriyle, siyasetin merkezinde olacak ve Türkiye'deki değişimin en önemli mimarlarından olacak."

Özgür Çelik, hayata geçirecekleri 'İstanbul Modeli'ne de değinerek parti binalarını bürokratik yapılar olmaktan çıkaracaklarını, gençlerin ders çalışabileceği sosyal merkezlere dönüştüreceklerini bildirdi. Çelik, "Vaat anlatan klasik siyasetçi dili yerine; gençlerin hayat pahalılığını, gelecek kaygısını ve özgürlük taleplerini onlarla birlikte sokakta, atölyede ve üniversite çevresinde tartışan, formlar üreten dinamik bir saha kültürü kuracağız" dedi.

"BU DEĞİŞİM SÜRECİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Toplumda oluşturulmak istenen umutsuzluk havasına karşı çıkan Prof. Dr. Barış Övgün ise değişimin aktörünün gençler olduğunu belirtti. Övgün, sahadaki duruma ilişkin şu tespiti yaptı:

"Artık bu ülkeden bir şey olmaz. Seçimlerle bu düzen değişmez algısı çok yayılıyor. Bu da çok tehlikeli bir algı. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden seçime giden süreçte en çok önem verdiğimiz ve vereceğimiz şeylerden biri de bu. Siyasete küsmeden bu değişimin gerçek aktörü sizsiniz düşüncesini algılatabilirsek bu değişim sürecini gerçekleştirebiliriz."

Miting ve yürüyüşlerdeki demografik hareketliliğe dikkat çeken Övgün, daha önce eylemlere katılmayan emeklilerin ve kadınların son bir yılda alanlarda görünürlüğünün arttığını, yeni dönemde ise asıl odak noktasının gençler olacağını aktardı:

"Bizim önümüzdeki süreçte en çok önem vereceğimiz kesim gençler olacak ve bu da özellikle üniversitelerin açılmasıyla başlayacak. O yüzden biz üniversitelerin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Bizim gençlere en azından şunu göstermemiz gerekiyor: Biz beraber karar verebiliyoruz. Karar mekanizmalarını etkiliyorsunuz. O yüzden daha çok siyasette olun."

BÜTÇELERLE DEĞİL GÖNÜLLÜ EMEKLE SAHAYA ÇIKACAKLAR

Genç kitlelere ulaşma stratejisini açıklayan YENİ Parti kurmayları, sosyal medya platformlarının önemine dikkat çekti. Fiziksel ve dijital sahayı birbirini tamamlayan bir bütün olarak kurguladıklarını belirten kurmaylar; yüksek bütçeli prodüksiyonlara ihtiyaç duymadan, doğrudan gençlerin yaratıcı ve gönüllü emeğiyle iletişim yürüteceklerini vurguladı. Yapılan açıklamada, Anadolu'nun dört bir yanından on binlerce gencin hem dijital ortamda hem de sokakta çalışma yürütmek üzere hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.