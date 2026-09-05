Halk TV Siyaset Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'de vatandaşla buluşuyor

Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'de vatandaşla buluşuyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Edirne ve Kırklareli'nde bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirecek. Özel'in programında emekliler, esnaf ve çiftçilerle buluşmaların yanı sıra Selimiye Camii ve halk pazarı ziyaretleri de yer alıyor.