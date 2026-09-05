Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'de vatandaşla buluşuyor
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Edirne ve Kırklareli'nde bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirecek. Özel'in programında emekliler, esnaf ve çiftçilerle buluşmaların yanı sıra Selimiye Camii ve halk pazarı ziyaretleri de yer alıyor.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Edirne ve Kırklareli'ni kapsayan programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.
Özel'in Edirne'deki programı saat 10.00'da Selimiye Camii ziyaretiyle başlayacak. Ardından saat 10.30'da Vefa Edirne Kafe'de emeklilerle bir araya gelecek olan Özel, saat 12.00'de Edirne Halk Pazarı'nı ziyaret edecek.
Özel, Edirne programının ardından Kırklareli'ne geçecek. Burada saat 15.00'te Cumhuriyet Caddesi ve Fevzi Çakmak Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek ve yürüyüş yapacak.
Programın son durağı ise Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl Köyü olacak. Özel, saat 17.00'de çiftçilerle buluşacak.
Özgür Özel'in 5 Eylül programı:
10.00: Selimiye Camii ziyareti – Edirne
10.30: Emeklilerle buluşma – Vefa Edirne Kafe
12.00: Edirne Halk Pazarı ziyareti
15.00: Esnaf ziyareti ve yürüyüş – Kırklareli Cumhuriyet Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı
17.00: Çiftçilerle buluşma – Kırklareli, Babaeski Taşağıl Köyü