Yeni parti için geri sayım başladı: Özel basın toplantısı planlıyor

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve ekibi, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyor. Bu sürecin ardından yeni partinin kamuoyuna duyurulması planlanırken, hazırlıklarda sona gelindiği belirtiliyor.

20 TEMMUZ'DAN SONRA

Nefes'ten Mahir Bağış'ın aktardığı bilgilere göre Özel, 20 Temmuz sonrasında geniş katılımlı bir basın toplantısıyla yeni partiyi ilan edecek. Basın toplantısının ardından kurmaylarının kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim ederek resmî işlemleri başlatacağı ifade ediliyor.

TÜZÜK TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Partinin tüzüğü ve programı üzerinde yürütülen çalışmaların da tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Bu süreçte, ağırlıklı olarak hukukçulardan oluşan bir ekibin hazırlıkları sürdürdüğü belirtildi.

ÖZEL: RESMİ ADIMLAR TEMMUZ SONU ATILACAK

Özgür Özel, önceki gün TBMM'de yaptığı açıklamada yeni parti hazırlıklarına ilişkin, "Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımlar atılır" ifadelerini kullanmıştı.

Özel ayrıca, partinin adı ve logosu üzerindeki çalışmaların da sürdüğünü açıklamıştı.

Yeni partinin kurulmasının ardından Özel'e yakın en az 80 CHP milletvekilinin yeni oluşuma katılmasının beklendiği belirtiliyor. Özel'e yakın kurmaylar ise bu sayının zamanla 100'ün üzerine çıkabileceğini savunuyor.

GÖREV ALMASI BEKLENMEYEN İSİMLER

Özel'e yakın isimlerden Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in yeni partide resmi görev üstlenmeyeceği belirtiliyor.

Söz konusu isimlerin yeni parti çalışmalarına destek verecekleri ancak resmî bir görev almadan, siyaset sahnesinde daha geri planda kalmayı tercih edecekleri ifade ediliyor.