YENİ Parti AYM'ye isim savunmasını sundu: 3 alternatif ismi duyurdular

YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu iddiası ile Yenilik Partisi tarafından itiraz gelmişti. Süreç Yenilik Partisi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması ile başladı. Konu AYM'ye taşınmış ve AYM'de 29 Eylül tarihinde YENİ Parti'ye isim savunması yapması için 30 günlük süre vermişti. YENİ Parti, dün isim savunmasını AYM'ye sundu.

BENZERLİK OLDUĞUNA KARAR VERİLİRSE KULLANILABİLECEK 3 İSİM

YENİ Parti MYK, dün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. 4 saatlik toplantıda fon krizi, TBMM’de bugün başlayacak Genel Kurul ve komisyon çalışmaları, milletvekillerinin saha çalışmaları, kongreler ve 14-15 Kasım’da düzenlenecek 1'inci Olağan Kurultay hazırlıkları ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

YENİ Parti'nin isim savunmasını AYM'ye sunmasının ardından açıklamalarda bulunan kurmaylar, isim benzerliğine karar verilmesi halinde ‘Milletin Yeni Partisi’, ‘Halkın Yeni Partisi’, ‘Değişimin Yeni Partisi’ isimlerinin kullanılabileceğini söyledi.

"“Zaten tüzel kişiliğimizi, üye sayımızı, bağışlarımızı etkileyen bir durum yok. AYM değerlendirmeye alacak. Şayet bir iltibas varsa değiştirilmesini isteyecek. Kurultaya kadar olan sürede böyle bir karar verirse Kurucular Kurulu kararıyla 1'inci Olağan Kurultayımızda değiştirilmesi mümkün. Kurultayın ardından iltibas kararı vermesi durumunda ise olağanüstü kurultay toplanması gerekecek. Öyle bir durumda da ‘Milletin Yeni Partisi’ deriz, ‘Halkın Yeni Partisi’ deriz, ‘Değişimin Yeni Partisi’ deriz. Ama ‘yeni’ ismini koruyacağız.

AYM, iltibas olmadığına yönelik bir karar da verebilir ki biz emsal kararları, itirazları incelediğimizde kararının bu yönde olacağını düşünüyoruz. Çünkü seçmen bir partiye oy verirken rumuzuna, amblemine bir bütün olarak bakıyor. Sadece seste olması, fonetik olarak benzemesi, aynı kökten gelmesi iltibas olduğuna bir karine teşkil etmez başlı başına. Dolayısıyla bir bütün olarak incelenmesi durumu söz konusu.

Geçmişte verilen kararlar tezimizi destekler nitelikte. Haklı olduğumuza inanıyoruz. Bunun yanında çok basit bir mesele. Türkiye’nin çok önemli hukuki ve siyasi gündemleri var. Yeni kurulmuş bir siyasi partinin isminin bu kadar konuşulmasının bu gündemlerin üstünü örtme amacı taşıdığını düşünüyoruz. Bizim gündemimizde isim değişikliği yok. Türkiye’nin gerçeklikleri var.”

GÜNCEL ÜYE SAYISI 745 BİN

YENİ Parti’nin güncel üye sayısının 745 bin 790 olduğu açıklandı. Parti, yeni yıla kadar 1 milyon üyeye ulaşmayı hedefliyor. Kurmaylar, üyelerin kongrelerde oy kullanmasının üye sayısında artış olarak karşılık bulduğunu ifade ederek, “Üyelerimiz, kendi görüşlerinin dikkate alınmasını önemsedi. Üyeliklerde olumlu bir ivme yakalandı. Şimdi Genel Başkanımızı da yine üyeler belirleyecek. Tüm ilçelere sandık konulacak” dedi.

BAĞIŞLARDA SON DURUM: 580 MİLYON LİRA

Bağışların 580 milyon lira civarında bir rakama ulaştığını belirten kurmaylar, bunun 330 milyon lirasının doğrudan vatandaşlardan gelen paralar, kalanının üyelik ve aidat ücretleri olduğunu belirtti. Kurmaylar, "Elimizde 160 bine yakın açıklamalı bağış var. Pazar parasından veren var, emekli aylığından artıran var. Bu da bizleri ödemelerin daha hassasiyetle yapılması ve bu paranın doğru kullanılması, bizi seçime kadar götürmesi için gerekli disiplinle davranmamız için motive ediyor. İnce eleyip sık dokuyoruz" diye konuştu. (ANKA)