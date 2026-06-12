Halk TV Türkiye Yemek ısıtmak için ateş yaktılar: Bahçe küle döndü

Yemek ısıtmak için ateş yaktılar: Bahçe küle döndü Aydın'da yemek ısıtmak için yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle incir ağaçlarına sıçradı ve bahçe küle döndü. 2 dönüm incir bahçesi zarar gördü.