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Yazıcıoğlu soruşturmasında dikkat çeken isim! Yıllarca aileyi savunan avukat da gözaltında

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 16 ilde 2. dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ailenin yıllarca avukatlığını yapmış olan Mustafa Selami Ekici'nin de gözaltında olduğu ortaya çıktı.

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Yazıcıoğlu soruşturmasında dikkat çeken isim! Yıllarca aileyi savunan avukat da gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda ailenin yıllardır avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici'nin de gözaltında olduğu ortaya çıktı.

Nedim Şener'in açıklamalarına göre; Selami Ekici hakkında UYAP kayıtlarında Bank Asya’da parasını artıran şahıslardan olduğu, ETÖ’ye destek amacı ile protesto eylemlerine katılan şahıslardan olduğu, FETÖ’nün Hukuk ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Asil Üye kaydının olduğu, FETÖ mahrem imamları Abdullah ÖNDER, Sezai ÇETİN ve Hakan ESEN isimli şahısların ifadelerinde FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğuna dair geçtiği görüldü.

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33 GÖZALTI

47 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, şüphelilerden 33'ü gözaltına alınırken 10 şüphelinin cezaevinde olduğu, 4'ünün ise firari olduğu tespit edildi. Operasyon Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Bursa, Kayseri, Gümüşhane, Bolu, Erzurum, Van, Tokat, Bilecik ve Mersin olmak üzere 16 ilde gerçekleştirildi, şüphelilere ait 45 adreste, ikamet ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 7 tabanca, 10 şarjör, 1990 farklı çaplarda fişek ve çok sayıda belge ele geçirildi.

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İÇLERİNDE ALBAY VE KAYMAKAM DA VAR

Bu kişiler arasında, olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığında Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili olarak görev yapan ve Merzifon'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma ekibine zamanında kalk emri vermediği anlaşılan emekli albay A.G. de yer aldı.

Dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü A.O.D'nin de helikopter enkazına ulaşıldığı ve Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair asılsız bilgi notunu basın yayın organları vasıtasıyla yayılmasına sebep olduğu tespit edildi.

Hakkında adli işlem yapılan A.Ü'nün ise olay tarihinde binbaşı rütbesiyle göre yaptığı ve olay yerine ilk ulaşan askeri birliğin komutanı olduğu belirlendi.

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Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından 2011'de hazırlanan raporda, "kandaki karbonmonoksit oranının ölümden sonra da kendiliğinden artabileceği" şeklinde tespitte bulunan adli tıp uzmanları A.S.Ç, T.B. ve Y.A.Y. de hakkında adli işlem yapılan şüpheliler arasında yer aldı.

Şüphelilerden dönemin Göksun Kaymakamı C.D'nin, "olay günü arama kurtarma çalışmalarını kasten yanlış yönlendirilmesine göz yumduğu"na yönelik tespit de soruşturma dosyasına girdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturma Avukat
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