Fon vurgunda ilginç ortaklık: Tezmen ve Alkin kardeşlerin babalarına yolsuzluk soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Emre Alkin ile Kerem Alkin tutuklandı.

Şirket yöneticilerinin ailelerinin geçmişteki yargı süreçleri de benzer olduğu ortaya çıktığını Cumhuriyet'ten Miyase İlknur yazdı.

Emre Tezmen’in babası, eski Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen, bürokrat olarak görev yaptığı dönemde yolsuzluk ve haksız mal edinme iddialarıyla bir soruşturma ve dava sürecinin konusu oldu.

Kerem ve Emre Alkin’in babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin ise Emlakbank Yönetim Kurulu üyeliği dönemindeki işlemler nedeniyle yürütülen “Kılıçbalığı Operasyonu” kapsamında gözaltına alınan eski banka yöneticileri arasında yer aldı.

OĞUZ TEZMEN HAKKINDA HAKSIZ MAL EDİNME SORUŞTURMASI

Oğuz Tezmen, hakkında, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yolsuzluk, haksız mal edinme ve yurt dışında bulunan oğlu Emre Tezmen’in üzerindeki bazı malları mal beyanında gizlediği iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Tezmen’in de aralarında bulunduğu dönemin 16 üst düzey bürokrat hakkında tutuklama talep edilmişti. Mahkeme tutuklama taleplerini kabul etmezken bazı mal varlıkları hakkında tedbir kararı vermişti.

"MALLARIM DEĞER KAZANDIYSA SUÇ BENİM Mİ?"

Dava dosyasında, Belçika’da bulunan Emre Tezmen’in üzerindeki bazı malların babası Oğuz Tezmen’in mal bildiriminde yer almadığı iddia edildi. Tezmen, “25 yaşındaki oğlumun mal varlığını bilmem mümkün değil. Reşit birey adına beyanda bulunma yükümlülüğü anne babaya düşmez” şeklinde ifade vererek hukuken bir yükümlülük olmadığını savundu.

Kendi mal varlığının geliriyle uyumsuz olduğu yönündeki suçlamaya da Tezmen, “Geçen zaman içinde edindiğim mallar çok değer kazandıysa suç benim mi?” yanıtını verdi.

Görevi sırasında ağırlama ve temsil giderleriyle ilgili eleştirilere ise “İsviçre’den iş görüşmesi için gelen misafirleri Çankırı Çiçek Palas’ta mı yatıracaktım?” sözleriyle karşılık verdi. Uzun süren yargılama sürecinde Tezmen DYP’den Bursa milletvekili seçildi. Dava daha sonra kapandı.

ALKİN AİLESİNDE EMLAKBANK SORUŞTURMASI

Tera Yatırım’ın yönetiminde yer alan Emre ve Kerem Alkin kardeşlerin babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin’in adı da geçmişte Emlakbank soruşturmasıyla gündeme geldi.

Alkin, Aydın Ayaydın’ın Emlakbank Genel Müdürlüğü döneminde bankanın yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Devlet Denetleme Kurulu’nun önerisiyle yapılan incelemelerde, Beylikdüzü ve Mavişehir II. Etap projelerinde bankanın zararına yol açabilecek bazı hususların önceden bilinmesine rağmen ihalelerin onaylandığı iddia edildi. İncelemelerde bankanın 7,7 milyar lira zarara uğratıldığı öne sürüldü.

Erdoğan Alkin’in de aralarında bulunduğu yöneticiler hakkında soruşturma izni talep edildi. Ancak dönemin bankalardan sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’in soruşturma izni vermemesi üzerine bu dosyada işlem yapılmadı.

SORUŞTURMA İÇİN ESKİ CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

2002 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemelerde Emlakbank’la ilgili yeni usulsüzlük iddiaları gündeme geldi.

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “Kılıçbalığı Operasyonu” kapsamında Erdoğan Alkin’in de aralarında bulunduğu eski banka yöneticileri gözaltına alındı. Alkin, operasyonun ardından yaptığı açıklamada “Operasyon siyasidir” dedi.