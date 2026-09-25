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Halk TV Türkiye Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı: Son anları kamerada

Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı: Son anları kamerada

Kayseri’de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren 28 yaşındaki sağlık çalışanı Mehmet Ali Doğan, hayatını kaybetti. Doğan'ın yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı: Son anları kamerada

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi’nin Anjiyo biriminde röntgen teknisyeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaştı.

Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı: Son anları kamerada - Resim : 1

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Bir anda yere yığılan Doğan’ın durumunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Doğan, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı: Son anları kamerada - Resim : 2

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Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Doğan’ın halı saha maçı sırasında fenalaşarak yere yığıldığı anlar ise sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı: Son anları kamerada - Resim : 4

Görüntülerde Doğan’ın bir anda yere düştüğü, durumu fark eden arkadaşlarının ise hemen yanına koşarak yardım etmeye çalıştığı görüldü. (DHA)

Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı: Son anları kamerada - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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