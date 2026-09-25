Halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı: Son anları kamerada

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi’nin Anjiyo biriminde röntgen teknisyeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaştı.

ADRESE SAĞLIK GÖREVLİLERİ SEVK EDİLDİ

Bir anda yere yığılan Doğan’ın durumunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Doğan, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Doğan’ın halı saha maçı sırasında fenalaşarak yere yığıldığı anlar ise sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Doğan’ın bir anda yere düştüğü, durumu fark eden arkadaşlarının ise hemen yanına koşarak yardım etmeye çalıştığı görüldü. (DHA)