Yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırdılar! 10 milyar liralık suç ağı çökertildi

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sosyal medya üzerinden dolandıran ve kamu kurumlarını zarara uğratan suç örgütlerine yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. "Yatırım danışmanlığı" tuzağından tefeciliğe ve zimmet suçuna kadar birçok faaliyete karışan şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken, 228 şüpheli gözaltına alındı.

16 İLDE 22 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda harekete geçildi. İl Jandarma Komutanlıkları, organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde 22 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlar; Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ illerinde yapıldı.

VATANDAŞI DOLANDIRIP KAMUYU ZARARA UĞRATTILAR

Güvenlik güçleri, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden verdikleri “yatırım danışmanlığı” ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Örgüt üyelerinin ayrıca uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Operasyonlarda şüphelilerin baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçunu işledikleri ve tefecilik yaptıkları ortaya çıkarıldı.

MASAK İNCELEMESİ: 10 MİLYAR 166 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ

Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 228 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri şüphelilerin finansal kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL tutarında hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi.

818 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI

Operasyonların ardından şüphelilerin mal varlıklarına yönelik adımlar atıldı. Şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşıta ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Baskınlar sırasında ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.