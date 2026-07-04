Son Dakika | 14 ilde dev siber suç operasyonu: 306 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, siber suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 306 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarından işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 5 gün içerisinde siber suçlarla mücadele kapsamında 14 il merkezli geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda toplam 306 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü soruşturmalarda, şüphelilerin çok sayıda farklı siber suça karıştığı belirlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin; çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, POS cihazları üzerinden tefecilik yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına izinsiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde para transferine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis platformlarının reklamını yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin sosyal medya platformları ile oltalama (phishing) sitelerini kullanarak "yatırım fırsatı", "internet modem ücreti" ve "ürün bedeli" gibi yöntemlerle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları da belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.