Yasaklı bölgede denize girmişti! 14 yaşındaki Halil'in son görüntüleri yürek yaktı

Şile'de ailesiyle gittiği piknik sırasında denize giren 14 yaşındaki Halil İbrahim Elkovan, yasak alanda dalgalar arasında kaybolarak hayatını kaybetti.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Elkovan'ın tüm müdahalelere rağmen 2 saat sonra yaşamını yitirdiği öğrenilirken, olaydan önce arkadaşıyla neşeli anlarını gösteren son görüntüleri de ortaya çıktı.

YASAK BÖLGEDE DENİZE GİRDİ

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00 sıralarında Şile Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için Şile'ye giden 14 yaşındaki Halil İbrahim Elkovan, kimseye haber vermeden, denize girmenin yasak olduğu alanda beraberindeki 3 çocukla denize girdi. Denizde bir süre kulaç atan Elkovan dalgaların arasında gözden kayboldu.

Çocukların durumunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine cankurtaranlar bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Halil İbrahim Elkovan ve arkadaşlarına ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Aynı noktada denize giren aynı aileden 3 çocuk ise cankurtaranlar ve aile tarafından kurtarıldı. Bölgede boğulma tehlikesi geçiren diğer 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Elkovan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti. Elkovan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Halil İbrahim Elkovan'ın cenazesi, 28 Temmuz Salı günü öğle namazını müteakip memleketi Sinop’ta toprağa verilecek.

HAYATINI KAYBETMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Halil İbrahim Elkovan'ın boğulmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde arkadaşıyla denizde eğlenen Elkovan'ın neşeli anları dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki bu görüntünün 'Çocuklar keyifli' notuyla paylaşıldığı da görülüyor.

AMCA: DALGA ÇOK OLDUĞU İÇİN MAALESEF GÖZDEN KAÇIRDIK

Amca Seyhat Elkovan, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Piknik amaçlı gittiğimiz Şile piknik alanında sahile yakın olmasından dolayı çocuklar kendi kontrolümüz altındaydı aslında. Dalga çok olduğu için maalesef gözden kaçırdık. Öncelikle üzgünüz. Bu yaz döneminde deniz sezon açıldığından dolayı herkes gitmek istiyor, çocuklarını serinlendirmek istiyor. Denizlerin girişi yasaktı fakat önlemler çok azdı. Belediye plajı hariç Şile'de açılan kuytu köşede orada gecekondusu var, orayı sahiplenmiş, diğeri gelmiş bir duba koymuş, paralı geçişler, adam başı para almalar, Şile Belediyesi'nin büyük hatası.

Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kesinlikle karşıyız. Para veriyoruz, verdiğimiz gibi de ip yok, can güvenliği, cankurtaranlar çok az. Belki de kule olsaydı orada belediye plajında olduğu gibi çocukları dürbünle takip edebilirlerdi.

Tamam yasak, girmiş olabilir, çocuk, hiçbirimiz engel olamıyoruz ama girdiklerinde kuleden dolayı, dürbünle görebilirlerdi müdahale edilebilirdi. Takdiri ilahi diyoruz"

"GİRENLER DE VARDI. BİZİM ÇOCUKLAR DA HEVESLENDİ"

Amca Seyhat Elkovan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denize girmek yasaktır diye söylendi ama herhangi bir can güvenliği, ip, şerit, kule yoktu. Girenler de vardı. Bizim çocuklar da heveslendi; ama sürekli ellerinde megafonla uyarı yapılsaydı çocuklarımız inanın ki girmezdi. Çocuklar denize girdiğinde bizden habersiz gittiler.

Biz çocukların olmadığını fark edince arkalarından gittiğimizde maalesef deniz birini almıştı. Diğer 3 çocuğu biz kurtardık. Pikniğe ailece gittik. Şu an diğer çocukların durumu iyi, herhangi bir şey yok"

"DENİZE GİTMEYİ ÇOK İSTİYORDU"

Ailenin akrabası Ferhat Elkovan ise duydukları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Üzüntümüz çok büyük. Çocuğumuzu, evladımızı kaybettik. Ailesiyle mutlu bir şekilde pikniğe gittiler. Orada zalim deniz elimizden aldı. Acımız büyük. Allah ailesine sabır versin, bize sabır versin. Denize gitmeyi çok istiyordu. Allah demek onu bizden daha çok seviyormuş, bizden aldı." (DHA)