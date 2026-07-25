Yetişkin havuzunda boğulan 4 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yaptığı otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Muhammed Renas Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Muhammed Renas Çelik (4), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 otel çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, 23 Temmuz'da Okurcalar Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Ailesiyle tatil yapan Muhammed Renas Çelik, yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden babası tarafından sudan çıkarılan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Muhammed Renas Çelik, üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel çalışanları F.C. ile A.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor. (DHA)