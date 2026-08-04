Yasak dinlemedi bir de üste çıktı: Gaziosmanpaşa'da metroda sigara gerginliği

Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 sularında Gaziosmanpaşa'da bulunan Yenimahalle M7 Metro Durağı'nda yaşandı. İddialara göre, peronda bekleyen bir şahıs, kapalı alanda sigara içmenin yasak olduğunu hiçe sayarak sigarasını yaktı. Bu durumu fark eden başka bir yolcu tepkisini dile getirdi ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

"İNSANLIK HALİ, UNUTMUŞUM"

Görüntü çeken yolcu, sigara içen kişiye "Rahatlığa bak, afiyet olsun" sözleriyle tepki gösterdi. Durumun farkına varan ve kameraya alındığını gören şahıs ise kendini "İnsanlık hali, unutmuşum" diyerek kendini savundu. Uyarıda bulunan yolcuya tepki gösteren şahsın tavırları gerilimi daha da artırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, çareyi metro istasyonundaki güvenlik görevlilerinin yanına gitmekte buldu.

İkili arasındaki sözlü atışma, istasyon güvenliğinin bulunduğu alanda da devam etti. Güvenlik personelinin yanında da kendini savunmaya çalışan şahıs, cezaevinden yeni çıktığını ve adliyeye gittiğini söyledi. (DHA)