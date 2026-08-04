Komşularının kavgası sonu oldu! Genç adam evinin balkonunda can verdi

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Şevketsümer Mahallesi'nde dün gece saatlerinde aynı aileden olan komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu esnada evinin balkonuna çıkarak komşularının kavgasını izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman, ateşlenen silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kör kurşunun isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Karaduman'a sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşanan olayın ardından polis, olayın şüphelileri olduğu tespit edilen Ömer Ç. ve Furkan Ç. de dahil olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)