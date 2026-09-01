Yasa 'en fazla 1 yıl' diyor o 439 gündür hapiste: İmamoğlu'nun avukatı neden tahliye edilmiyor?

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre azami tutukluluk süresi 1 yıl olmasına rağmen, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 439 gündür cezaevinde tutuluyor. Yasal süre aşılmasına ve isnat edilen suçtan ceza alsa dahi tahliye edilmesi gerekmesine karşın mahkemenin tutukluluğu sürdürmesi, gözleri Silivri'de devam eden İBB davasına çevirdi.

YASAL SINIR 1 YIL, TUTUKLULUK 439 GÜNÜ BULDU

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre; 19 Haziran 2025 tarihinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, tam 439 gündür cezaevinde bulunuyor. Pehlivan'a yöneltilen suçlamalar kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102/1 maddesi, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda azami tutukluluk süresini kesin bir dille 1 yıl olarak belirliyor.

Yasal sürenin dolmasına ve suçlama konusu eylemlerden hüküm giyilse dahi yatan sürenin cezayı karşılamasına rağmen mahkeme heyeti tahliye kararı vermedi. Avukatlar, kanun maddesini hatırlatarak Pehlivan'ın gerekçesiz tutukluluk haline son verilmesini ve derhal tahliye edilmesini talep ediyor.

SİLİVRİ'DE TAHLİYE TALEPLERİ ALINIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, Silivri Cezaevi'nin yanına yeni inşa edilen duruşma salonunda görülüyor. Davanın ikinci celsesinde tutuksuz sanıkların ifadeleri tamamlandı. Mahkeme bu hafta ise aralarında azami tutukluluk süresini aşan isimlerin de bulunduğu tutuklu sanıkların tahliye taleplerini dinliyor.

PEHLİVAN NEYLE SUÇLANIYOR?

Savcılık iddianamesinde Mehmet Pehlivan'ın adı 6 ayrı eylemde geçiyor. İddianamede Pehlivan ve beraberindeki bazı şüpheliler "özel vasfa haiz örgüt üyesi" olmakla itham ediliyor.

Pehlivan’ın tutuklamaya sevk yazısında; örgüt kapsamında hareket ettiği, 19 Mart 2025 tarihi öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin süreçlerini takip edecek avukatları planlayarak ifade tutanaklarına ulaşmayı amaçladığı ve tutuklu şüphelilerin müdafilerini örgüt faaliyetleri doğrultusunda organize ettiği suçlamaları yer aldı. Öte yandan Pehlivan hakkında, tutukluluk sürecinde "etkin pişmanlıkta bulunan bir kişiye baskı ve tehdit uyguladığı" iddiasıyla da ayrı bir soruşturma açıldı.

PEHLİVAN SAVUNMASINDA NE DEMİŞTİ?

İlk celsedeki savunmasında beş kez tutuklama incelemesinden geçtiğini hatırlatan Mehmet Pehlivan, somut delil bulunmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çürüdüğü, yani yalan olduğu, iftira olduğu ispatlanan bir ifadeyle tutukluyum, beyanla tutukluyum ama buna rağmen usuli anlamda bile bir bakma ihtiyacı duymamışlar."

Kendisine yöneltilen iddiaları reddeden Pehlivan, savunmasını şu sözlerle tamamlamıştı:

"Ne avukat organizasyonu iddiası, ne birini tehdit ettiğim iddiası, hiçbiri doğru değil. Burada niyetin yargılama yapmak olmadığını, maddi gerçeğin hiçbir önemi olmadığını biliyorum. Amaç, hasım bellenen Ekrem İmamoğlu'nun tasfiye edilmesine karar verilmesidir."