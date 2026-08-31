İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'dan "cezaevi rehberi": Kuyruğu dik tuttuğumuza bakmayın...

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden yeni bir yazı kaleme aldı.

Daha önce avukatlara yönelik "Avukat cüppesi nasıl katlanır?" başlıklı bir yazı yazdığını belirten Pehlivan, aldığı eleştiriler üzerine bu kez daha geniş bir kesime seslenen bir metin hazırladığını söyledi.

Tutuklu yargılamanın Türkiye'de istisna olmaktan çıktığını savunan Pehlivan, "Cezaevi hepimize yalnızca bir adliye kadar yakın" değerlendirmesinde bulundu. Pehlivan, bu nedenle cezaevi yaşamına ilişkin bir "oryantasyon" hazırlamaya karar verdiğini belirtti.

"GARDİYAN DEĞİL, İNFAZ MEMURU"

Cezaevindeki personelle ilgili izlenimlerini de paylaşan Pehlivan, dizi ve filmlerdeki "kötü gardiyan" tiplemelerine atıf yaptı. Cezaevi çalışanlarının "gardiyan" ifadesini tercih etmediğini belirten Pehlivan, "infaz memuru" tanımını kullandı.

Cumhuriyet'teki yazısında Pehlivan, infaz memurlarının mahpuslara suçlarına veya suçsuzluklarına göre değil, eşit biçimde yaklaştığını savunarak, yaşadığı deneyim üzerinden personelin çoğunun tutumunu olumlu değerlendirdi.

Cezaevi yemeklerinin zaman zaman kendisini zorladığını esprili bir dille anlatan Pehlivan, özellikle bamya yemeğinin sık çıkmasından yakındı.

Yemek yapma konusunda kendisini başarısız olarak nitelendiren Pehlivan, yan hücresindeki Hüseyin'in "kaşarlı pilav" tarifini verdiğini aktarırken, sonunda bamyanın faydalarını anlatan bir yazıyla durumu idare ettiğini belirtti.

Pehlivan, cezaevine girdikten sonra spor yapmak amacıyla idareden spor matı istediğini ancak talebinin reddedildiğini aktardı.

Ret gerekçesi olarak spor matının kendisine veya başka bir kişiye zarar verme ihtimalinin gösterildiğini belirten Pehlivan, mat temini için doktor raporu gerektiğinin kendisine bildirildiğini söyledi. Bürokratik süreçle uğraşmak yerine spor yaparken seccadesini kullandığını ifade etti.

SAĞLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI

Cezaevindeki sağlık hizmetlerine de değinen Pehlivan, 24 saat revir imkanının bulunduğunu, acil durumlarda ambulansın hızlı şekilde geldiğini ve hafta içi mesai saatlerinde revir hizmetlerinden yararlanılabildiğini belirtti.

Bir doktor görüşmesinde kendisine stresli bir dönem geçirip geçirmediğinin sorulduğunu aktaran Pehlivan, aylardır tutuklu bulunduğuna ve ne kadar daha cezaevinde kalacağının belirsiz olduğuna dikkat çekerek bu durumu ironik bir dille anlattı.

"ÇEKPASLA SORUNLARIMI ÖRTMEYİ SEÇİYORUM"

Hücre temizliğini de yazısına taşıyan Pehlivan, beton zemini her gün yıkadığını belirtti. Temizlik yapmaktan hoşlanmaya başladığını söyleyen Pehlivan, "Sorunlarımı çekpasla örtmeyi seçiyorum" ifadesini kullandı.

Yüksek güvenlikli cezaevinde hücrede kaldığını belirten Pehlivan, güvenlik açısından bir sorun yaşamadığını ancak bunun nedenini "tecrit ve izolasyon" olarak açıkladı.

Kapalı spor salonuna ve açık sahaya tek başına çıkarıldığını belirten Pehlivan, diğer kişilerle karşılaşabileceği başlıca yerin avukat görüş kabinleri olduğunu aktardı.

İlk tutuklandıkları dönemde bunun da mümkün olmadığını belirten Pehlivan, farklı bloklarda tutulmalarına ilişkin uygulamayı da eleştirel ve ironik bir dille değerlendirdi.

"CEZAEVLERİ DENEYİM MERKEZİ DEĞİLDİR"

Pehlivan, Türkiye'de çok sayıda cezaevinde hak ihlallerinin sürdüğünü savundu.

"Cezaevleri bir deneyim merkezi değildir" diyen Pehlivan, cezaevlerinin romantize edilecek veya kahramanlık hikâyelerine dönüştürülecek yerler olmadığını ifade etti.

Pehlivan, kendi tutukluluk koşullarına da değinerek, "Kuyruğu dik tuttuğumuza bakmayın, ben dahil birçok insanın cezaevi günleri ağır tecrit altında geçiyor" dedi.

Görüş günlerinde üç yaşındaki kızının sorularıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Pehlivan, çocuğuna içinde bulunduğu belirsizliği anlatmakta zorlandığını belirtti.