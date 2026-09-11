Yargıda 5 yılı aşan davalar için yeni dönem: Hakim performansında kriterler değişiyor

Yargılamaların makul sürede tamamlanması ve adliyelerde uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan davaların karara bağlanması amacıyla yeni bir performans değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yargı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, uzun süredir raflarda bekleyen dosyaların eritilmesi için hazırlanan yeni düzenlemede sona gelindi.

5 YILI AŞAN DOSYALARA ÖNCELİK VE POZİTİF AYRIMCILIK

Ekran Haber’den İlker Turak’ın özel haberine göre devreye alınması planlanan yeni mekanizmada, 5 yılı aşan davaların sonuçlandırılması temel kriterler arasında yer alacak. Bu kapsamda, uzun süredir devam eden dosyaları neticelendiren hâkimlerin performansı özel olarak değerlendirilecek ve bu hâkimlere başarı puanlamasında pozitif ayrımcılık uygulanacak.

Uygulama ile birlikte hâkimlerin başarı ölçütünde yalnızca baktıkları ya da karara bağladıkları toplam dosya adedi baz alınmayacak; yıllara sari hale gelmiş eski dosyaların karara bağlanmasına sunulan katkı da doğrudan gözetilecek.

DOSYAYI YALNIZCA KARARA BAĞLAMAK YETERLİ OLMAYACAK

Sistemin dikkat çeken en önemli unsurlarından birini ise verilen kararların hukuki niteliği oluşturuyor. 5 yılı devirmiş bir davanın yalnızca sonuçlandırılmış olması, yüksek performans notu almak için tek başına yeterli bir kriter kabul edilmeyecek.

Verilen nihai kararın istinafa taşınması durumunda, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki aşamaları da performans incelemesine dahil edilecek. Böylece kararın sadece hızlı verilmesi değil, hukuka uygunluğu da mercek altına alınacak.

İSTİNAF DAİRE BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ PUANI ETKİLEYECEK

İstinaf aşamasında görev yapan ilgili daire başkanının incelemesi, ilk derece mahkemesi hâkiminin notunda belirleyici rol oynayacak. Hâkimin dosyayı hangi ölçüde titizlikle ele aldığı ve kararın hukuki kalitesi istinaf sürecinde analiz edilecek.

Dosyayı inceleyen daire başkanının, "dosyanın yeterli ve iyi çalışıldığı" yönündeki kanaati, kararı veren hâkimin performans siciline doğrudan olumlu katkı sağlayacak. Bu sayede yargılama sürecinin hızı ile kararların niteliği eş zamanlı olarak denetlenecek.

HEDEF: YILLARDIR BEKLEYEN DOSYALARIN NİTELİKLİ ÇÖZÜMÜ

Yeni sistemin temel amacı, yargılamaların gereksiz yere uzamasının önüne geçmek olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda dosyaların yalnızca istatistiki başarı yakalamak veya sayı tamamlamak amacıyla aceleyle kapatılmasının engellenmesi hedefleniyor.

Hazırlanan yeni kriterlerle, "uzun süren dosyayı sonuçlandırma kabiliyeti" ile "nitelikli ve isabetli karar verme" şartı bir araya getirilerek, mahkemelerdeki dava yükünün kalıcı ve hukuki güvence içinde azaltılması amaçlanıyor.